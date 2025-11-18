Pierde la vida el piloto leonés Carlos Fernández mientras hacía senderismo en Asturias: "Hoy brilla una estrella más"

Conmoción en el mundo del motor por la muerte del piloto de rallies leonés Carlos Fernández Vecín a los 45 años. El corredor del Team Repauto perdió la vida durante el rescate tras caer desde una altura de entre 300 y 400 metros mientras practicaba senderismo en Asturias.

Los hechos sucedieron este pasado domingo y ha sido su propia escudería la que ha querido hacer pública la noticia en sus redes sociales, donde han querido trasladar un último mensaje de despedida a Carlos.

"Gracias por todos los grandes momentos que nos brindaste compañero, nunca te olvidaremos, hoy brilla una estrella más en el cielo. Descansa en paz, Carlos", han apuntado en su publicación.

Todo ocurrió en torno a las 13:04 horas del citado día, en Gradura (Asturias), frente al sector de escalada del Covachón (Teverga), según informó el servicio del 112 de la comunidad autónoma vecina de Castilla y León.

El alertante, avisó a los servicios de emergencia que había visto, mientras estaba escalando, a una persona despeñada que había caído pendiente abajo varios centenares de metros de altura.

Inmediatamente se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, que acudió a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias (Sepa), y a los bomberos con base en el parque de Proaza, que se trasladaron hasta el lugar con el furgón multisocorro.

Ya en la zona, lograron atender a Carlos, a quien realizaron la reanimación cardiopulmonar (RCP) y le inmovilizaron para su extracción del lugar en camilla junto a la médica-rescatadora.

Una vez izado hasta la aeronave medicalizada para su evacuación al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), fue durante el traslado cuando los servicios sanitarios confirmaron su fallecimiento.

El helicóptero tomó finalmente tierra en la zona de la depuradora de Entrago, donde esperaron hasta que llegase la Guardia Civil, que fue la que se hizo cargo del cuerpo sin vida del piloto leonés.