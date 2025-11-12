Prisión provisional para el hombre acusado de matar a su hermano en Ponferrada

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su hermano.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la causa judicial está abierta por un delito de homicidio. La decisión judicial se adopta después de que la víctima, un hombre de 51 años, falleciera en el Hospital de León a consecuencia de las heridas sufridas tras una agresión con arma blanca.

Según confirmaba ayer a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León la Subdelegación del Gobierno en León, los hechos ocurrieron el pasado domingo en una vivienda del barrio ponferradino de Cuatrovientos.

Durante la tarde, el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso que alertaba de una pelea entre dos hermanos en el interior del domicilio en cuestión.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Municipal de Ponferrada y de Policía Nacional, que localizaron a la víctima gravemente herida. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de León, tras ser apuñalado, donde permaneció ingresado hasta su fallecimiento en las últimas horas.

El supuesto agresor fue detenido por la Policía Nacional tras la reyerta y puesto a disposición judicial. Ahora permanecerá en prisión mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.