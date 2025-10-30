Incertidumbre en Villablino por el atropello a un hombre de 51 años que está inconsciente

Incertidumbre en estos momentos en Villablino (León) tras el atropello de un turismo a un hombre de 51 años que está inconsciente, según los testigos que han avisado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León del suceso.

Los hechos han ocurrido a las 20:14 horas en la Avenida de Asturias, a la altura del número 70, en el cruce con la calle Monte Grallero, según han comunicado fuentes del 112.

Varias llamadas de los testigos han avisado de que un turismo había atropellado al hombre de 51 años, que estaba tendido en el suelo inconsciente.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local de Villablino, a la Guardia Civil de León y al servicio de emergencias del Sacyl, que ha movilizado a personal sanitario del Punto de Atención Continuada de la localidad y una ambulancia de soporte vital básico.

Por el momento no ha trascendido nada más sobre el estado de la víctima, que está siendo atendida por los efectivos de emergencia en el lugar de los hechos.