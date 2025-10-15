Heridos dos trabajadores tras caer desde tres metros en el polígono de Villadangos del Páramo

Dos trabajadores han sufrido un accidente laboral en el polígono industrial V-2 de Villadangos del Páramo, en León, tras caer desde una altura de aproximadamente tres metros, al vencer el suelo de la estructura en la que se encontraban trabajando, a las 14:02 horas.

Uno de ellos, de 42 años, se quejaba de dolor en la muñeca. Mientras que el segundo trabajador, de 45 años, permanece con molestias en el hombro.

La Guardia Civil y los servicios sanitarios de Sacyl han acudido al lugar para atender a los heridos, y finalmente trasladarlos al Complejo Asistencial Universitario de León.

