Pedro Sánchez pide al PP que se sume al pacto por la emergencia climática: “Esto no va de ideologías, va de supervivencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en Ponferrada en la segunda jornada de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, acompañado por la vicepresidenta Sara Aagesen y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen Peio García ICAL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este martes un llamamiento desde Ponferrada a todas las fuerzas políticas, instituciones y administraciones para forjar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.

Durante su intervención en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, celebrada en La Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Sánchez ha defendido que el cambio climático “no es una cuestión ideológica”, sino “una cuestión de supervivencia y de sentido común”.

Acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el jefe del Ejecutivo ha iniciado su discurso recordando las consecuencias de los incendios que este verano asolaron la provincia leonesa.

“Casi 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas en más de medio centenar de municipios y dos personas perdieron la vida luchando contra incendios que superaban toda capacidad de extinción. Si alguien quiere poner rostro a la emergencia climática, aquí en León tiene una de las pruebas más recientes”, ha lamentado.

Sánchez ha insistido en que el Gobierno pretende “escuchar más que hablar” en esta convención, “no dar lecciones, sino aprender de quienes conocen de primera mano las consecuencias de la emergencia climática”.

En ese sentido, ha subrayado que el objetivo del encuentro es “enriquecer” la propuesta inicial de pacto de Estado impulsada por el Ejecutivo con las aportaciones de expertos, administraciones locales, científicos, agricultores, ganaderos y colectivos sociales.

El presidente ha apelado directamente al Partido Popular para que se sume a este acuerdo: “Mano tendida, estamos dispuestos a escuchar y a enriquecer la propuesta de pacto de Estado, que ya incorpora muchas ideas de otras formaciones políticas. Lo que digo es que es hora de dejar a un lado la ideología y actuar con generosidad y responsabilidad, porque el desafío que tenemos por delante es de una extraordinaria gravedad”.

Sánchez ha advertido que “la evidencia es tan dramática que es imposible no verla”. Según ha recordado, en los últimos cinco años la superficie quemada en España ha aumentado un 80% y el fuego ha devorado casi 400.000 hectáreas, “una extensión mayor que la isla de Mallorca”.

A ello se suman los casi 4.000 fallecimientos por altas temperaturas este año, el doble que en 2024, y unas pérdidas económicas que superan los 32.000 millones de euros en la última década. “La emergencia climática mata, y también empobrece”, ha subrayado.

Sánchez ha aludido a los informes científicos que advierten del calentamiento acelerado del planeta y de sus efectos sobre España: “Europa se calienta el doble de rápido que la media mundial y el Mediterráneo lo hace un 20% más rápido. Este verano hemos sufrido 33 días de ola de calor, con temperaturas de hasta 46 grados y mínimas que en algunas noches no bajaron de los 26 en plena meseta norte”.

Frente a ese diagnóstico, Sánchez ha defendido las políticas climáticas de su Gobierno: la declaración de la emergencia climática en 2020, la aprobación de la primera Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la inversión de más del 40% de los fondos europeos de recuperación en la transición ecológica.

“España es hoy una potencia mundial en energías renovables. Casi el 60% de nuestro mis eléctrico ya procede de fuentes limpias. Gracias a ello hemos reducido un 50% el precio de la electricidad y nos hemos convertido en una de las economías más sostenibles del planeta”, ha asegurado.

El presidente ha enmarcado este pacto en una visión de Estado, similar a otros acuerdos históricos. “España ha afrontado retos incluso más graves: el terrorismo, las pensiones o la violencia de género. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo ante un desafío como la emergencia climática?”, ha reflexionado. Y ha recalcado que “el 90% de los españoles” considera el cambio climático uno de los principales problemas del país, y “tres de cada cuatro” piden un pacto de Estado.

Sánchez ha insistido en que la lucha contra el cambio climático debe abordarse “a escala forestal, no a escala política”. “Se trata de garantizar una España habitable, sana, para hoy y para las generaciones del mañana. Y no hablo de un ideal abstracto, sino de la tierra que pisamos, del agua que bebemos y del aire que respiramos”, ha dicho.

El presidente ha concluido su intervención con una imagen simbólica: la de una placa colocada en Islandia tras la desaparición de un glaciar. “En ella se lee: ‘Sabemos lo que está ocurriendo y lo que hay que hacer. Solo vosotros sabréis si lo hicimos’.

Esa frase no está escrita para las generaciones futuras, está escrita para nosotros. Sabemos lo que pasa, sabemos lo que hay que hacer, y tenemos la obligación de hacerlo unidos”, ha afirmado entre aplausos.

La convención de Ponferrada, según explicó el propio Sánchez, servirá para incorporar nuevas propuestas al documento final del pacto de Estado, que el Gobierno quiere presentar antes de la Cumbre de Belém, en Brasil, y de la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos. “Forjar un pacto de Estado frente a la emergencia climática es forjar un pacto por España. Esa es la verdadera esencia de este compromiso”, concluyó.