De Egipto a Ponferrada: Pedro Sánchez viaja a El Bierzo tras el dardo de Trump por el gasto en Defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este martes a León para participar en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. El encuentro se celebra en la Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), en Ponferrada, a partir de las 12.30 horas.

Sánchez intervendrá en el plenario acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. El Ejecutivo busca implicar a todas las administraciones en una estrategia conjunta contra los efectos del cambio climático.

La cita se enmarca en la iniciativa presentada por el presidente el pasado agosto, tras los incendios en Ourense, para alcanzar un Pacto de Estado. Según Aagesen, España se encuentra "en una de las primeras líneas de impacto" del cambio climático, con más de 350.000 hectáreas arrasadas este año. Ha advertido de que la situación "no va a dar tregua y se está acelerando".

El lunes, varios ministros adelantaron el mensaje que Sánchez reforzará en Ponferrada. El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamó "una coordinación más sólida" y la "necesaria estrategia de autoprotección" ante fenómenos extremos.

Grande-Marlaska subrayó que la emergencia climática "es un desafío de país de todas las administraciones" y pidió "aumentar las capacidades de respuesta y recuperación" en un marco común europeo.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, señaló que el pacto exige "un gran ejercicio de cooperación" y defendió la búsqueda de "soluciones con mente abierta y ajena a prejuicios".

Planas también recordó que los incendios del verano demostraron que "un monte bien gestionado está más protegido" y apostó por recuperar el mosaico agroforestal que combina silvicultura y ganadería.

Planas también anunció programas específicos para sectores como el ovino y el caprino, medidas para reforzar la resistencia hídrica y proyectos de investigación sobre variedades vegetales adaptadas al nuevo escenario climático.

Además, el ministro anunció que se desarrollarán "sistemas de vigilancia sanitarios más sólidos" y el desarrollo de vacunas efectivas frente a plagas y enfermedades.

La convención reúne en la Ciudad de la Energía a expertos, administraciones y entidades sociales. Según Aagesen, el objetivo es "tejer alianzas amparadas por el conocimiento científico" y aprovechar la innovación tecnológica y digital para construir "ciudades más dinámicas y resilientes".

De Egipto a Ponferrada

El viaje de Sánchez a El Bierzo se produce tras la tensión diplomática con Estados Unidos en la cumbre en Egipto para apuntalar el plan de paz en Gaza.

En este contexto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su discurso al final de la cumbre para espetar: "¿Dónde está España? ¿Estáis intentando persuadirle con el PIB? Bueno, ya llegaremos a eso. Fantástico trabajo estáis haciendo".

Y es que Trump reprochó semanas atrás al presidente Sánchez que España no cumple con sus compromisos de gasto en Defensa en la OTAN, y llegó a sugerir que "tal vez deberían expulsarlos de la Alianza".

Pese a las palabras del presidente estadounidense, Sánchez respondió que España no superará el 2,1% del PIB en inversión militar, a pesar del objetivo del 5% pactado para 2035.