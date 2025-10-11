La ULE se suma a los Erasmus Days con una actividad que conecta los valores europeos con la sostenibilidad

Uno de los accesos de entrada a la Universidad de León Universidad de León

La Universidad de León se suma a la celebración internacional de los Erasmus Days 2025 con una actividad que se desarrollará los días 16 y 17 de octubre de 10:00 a 13:00 horas en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales respectivamente.

Una iniciativa organizada en el marco del proyecto europeo ENVIHEI, coordinado por la institución académica y financiado por el programa Erasmus+.

Así, durante estas jornadas, estudiantes, profesorado y personal de la institución académica participarán en retos creativos y dinámicas colaborativas que buscan conectar los valores europeos con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

En concreto, el respeto por la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y derechos humanos, así como las competencias verdes promovidas por el marco europeo GreenComp, que ENVIHEI integra en la educación superior.

Lo harán a través de la actividad 'Roots of Values, Seeds of Sustainability', la cual tiene como objetivo reforzar el compromiso de la comunidad universitaria con una educación más sostenible, inclusiva y europea.

Cartel de la actividad Universidad de León

De este modo, a través de metodologías participativas, los asistentes explorarán cómo los valores de la Unión Europea actúan como las raíces que darán lugar a las semillas de una ciudadanía activa, responsable y comprometida con un futuro más verde y justo.