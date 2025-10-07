La ULE, de luto por la muerte a los 25 años de su alumna Arancha: "Era una de las voces más prometedoras de la poesía"

En menos de un mes, la Universidad de León (ULE) ha tenido que afrontar la muerte de dos de sus jóvenes alumnas. Tras el fallecimiento de Saray a los 20 años en Nápoles al ser atropellada mientras estaba de Erasmus, ahora se suma la pérdida de Arancha Barrientos, de 25 años, y estudiante de segundo curso de Educación Social en la institución académica.

"Era una de las voces más prometedoras de la poesía leonesa", han apuntado desde la ULE en una publicación en redes sociales para despedirla. La institución ha querido así compartir "el dolor que hoy sienten los compañeros de la Facultad de Educación".

"Su talento, su sensibilidad y su luz permanecerán siempre entre quienes la conocieron y compartieron con ella caminos y versos", han añadido.

La muerte de Arancha supone otra pérdida irreparable para la ULE, que este miércoles, 8 de octubre, celebrará a las 12:00 horas un minuto de silencio a la entrada de la Facultad de Educación para recordarla.

Una cita a la que invitan a toda la comunidad universitaria para que les acompañen en "este gesto de homenaje y cariño" a su alumna.