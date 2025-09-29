El colegio de León donde estudió Zapatero: con más de 80 años de historia, privado-concertado y católico

El colegio Discípulas de Jesús de León junto a una imagen de archivo de José Luis Rodríguez Zapatero Facebook / David Morales

Lleva más de media vida en Madrid, pero su infancia y adolescencia se sitúan en Castilla y León, más concretamente, en las ciudades de Valladolid y León.

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011 y secretario general del PSOE entre el 2000 y 2012, nació en la ciudad del Pisuerga el 4 de agosto de 1960 en el seno de una familia acomodada afincada en León y formada por el abogado Juan Rodríguez y Purificación Zapatero.

Este vino al mundo en Valladolid porque su abuelo materno, el pediatra Faustino Zapatero Coronel, quiso supervisar su nacimiento. Si bien, el célebre político socialista creció en León, donde se trasladó junto a su familia a los pocos días.

En la ciudad transcurrió su infancia, marcada por los libros, la pesca, el baloncesto, su afición por el fútbol y los veranos en Luanco y Gijón, donde descubrió su vocación política tras asistir a un mitin de Felipe González.

En León Zapatero también desarrolló toda su etapa académica antes de incursionar en el mundo de la política, tal y como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, entre otros motivos, por influencia de su abuelo paterno, Juan Rodríguez Lozano, capitán del Ejército republicano fusilado en León el 18 de agosto de 1936 tras negarse a secundar el golpe militar franquista.

Primero lo hizo en un conocido y prestigioso colegio de la ciudad, privado-concertado, bilingüe y católico en el que estudió Primaria entre 1966 y 1970.

Se trata del colegio Discípulas de Jesús de León, un centro ubicado en el número 8 de la calle de Pablo Flórez de la ciudad y perteneciente a la citada congregación religiosa católica femenina, inspirada en la labor del beato español Pedro Ruiz de los Paños y Ángel, y fundada en 1942, de ahí que los orígenes del colegio se remonten a hace exactamente 83 años.

Este centra su estilo educativo en valores "que contribuyen a la adquisición de competencias clave" como la autonomía, el esfuerzo personal, la convivencia, el compromiso, la participación, la atención a la diversidad y la iniciación y madurez cristiana.

Todo ello, desde un "carácter propio" que intenta "dar respuesta al deseo de educación cristiana que manifiestan muchas familias" formando a sus alumnos siguiendo los rasgos de las Discípulas de Jesús.

"El conocimiento de Jesús Maestro como modelo de identificación, el amor como fuerza y distintivo del discípulo, el espíritu animoso y resuelto que debe guiar el compromiso cristiano y la búsqueda de la propia vocación como punto central de la vida del hombre".

Ofrece, además, una educación "integral y personalizada, respetando la singularidad de los alumnos, estimulando sus iniciativas y su capacidad creadora, y que se adapta a las características de su propia individualidad".

La oferta educativa abarca los ciclos de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y se completa con otros servicios como departamento de orientación, madrugadores, comedor, gabinete psicopedagógico para Infantil y Primaria, y actividades extraescolares.

En cuanto a las instalaciones, cabe destacar que el centro está dotado de clases amplias y luminosas, biblioteca, recursos materiales y digitales, gimnasios, pistas deportivas, laboratorio, patio, comedor y capilla.

Diferentes salas que fueron testigo de una etapa educativa crucial para el destacado político José Luis Rodríguez Zapatero, quien comenzó a forjar el carácter y las inquietudes que años después lo llevarían a ser presidente del Gobierno de España y parte de la historia política del país.

El vallisoletano completó su formación en el Colegio Leonés y posteriormente en la Universidad de León, donde cursó la carrera de Derecho y donde llegó a trabajar como profesor asociado entre 1983 y 1986.

Cuando con 26 años, tras afiliarse a las Juventudes Socialistas y al PSOE al poco de cumplir la mayoría de edad, fue elegido diputado por León en las elecciones generales del 22 de junio, convirtiéndose en el parlamentario más joven del Congreso. El inicio de una carrera política como diputado que se alargó hasta el 2011.