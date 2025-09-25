La Universidad de León inaugura el curso académico reivindicando una financiación "plurianual, justa y suficiente"

La Universidad de León (ULE) ha inaugurado el curso académico 2025-2026 este jueves reivindicando una financiación "plurianual, justa y suficiente", según ha reclamado su rectora, Nuria González, en un año en el que también celebran datos récord de matrícula en la última década y los avances del futuro grado de Medicina.

El acto ha tenido lugar en el Aula Magna de San Isidoro y han estado presentes la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, los rectores de las universidades de Valladolid y Burgos, el presidente de las Cortes, el alcalde de León y los máximos representantes militares, políticos, sociales, eclesiásticos y económicos de la sociedad leonesa.

Durante el acto de apertura se ha rendido un especial homenaje a Saray Arias, la estudiante de la ULE fallecida en Napolés durante su estancia de Erasmus.

La ULE registra este año más de 3.000 estudiantes de nuevo ingreso en grado y máster, unas cifras que según ha destacado la rectora no se alcanzaban desde hace más de 10 años y que permiten "afirmar que nuestra oferta académica es atractiva y cumple las expectativas de los jóvenes".

González ha destacado que la ULE se sitúa, en su proyección nacional e internacional, entre las 1.200 universidades del mundo, iniciando una nueva etapa con el reto de consolidar lo ya alcanzado a la vez que se abren nuevas sendas en innovación, compromiso social y transferencia del conocimiento.

Bajo este contexto, ha resaltado que la hoja de ruta para este curso está apoyada en proyectos estratégicos que marcan el futuro inmediato de la institución, como es el grado en Medicina. Un proyecto que avanza con "paso firme" y la previsión de que el Consejo de Gobierno apruebe el lunes la memoria de verificación.

Paralelamente, se ha comenzado la redacción del proyecto del nuevo edificio que cobijará la Facultad de Medicina, además de las obras de adecuación de los espacios que se destinarán al laboratorio de anatomía de la Facultad de Ciencias de la Salud. También se ha publicado la licitación para adquirir el equipamiento de la sala de disección.

Unos "pasos decisivos", para la rectora, con el objetivo de que la titulación se convierta en realidad en el curso 2026-2027 y responda a la demanda histórica de la sociedad leonesa, contribuyendo a las ciencias de la salud y a las necesidades sanitarias de España y la región.

Mientras tanto, la ULE sigue reforzando su compromiso con la sostenibilidad a través de consolidar el liderazgo como Blue Campus, y la digitalización de los procesos académicos mediante el despliegue del proyecto Sigma, que unificará y modernizará los procesos de expedientes, matrícula y servicios académicos.

Este curso también se actualizarán los Estatutos a la LOSU, avanzarán en la implantación del reglamento de carrera horizontal del PTGAS y ampliarán la plantilla del personal docente e investigador, y se convocará por primera vez los Premios a la Divulgación Científica en colaboración con el Consejo Social.

En cuanto a infraestructuras, se está avanzando en la construcción de la Casa del Estudiante, al mismo tiempo que se desarrollan los trabajos de rehabilitación en distintos edificios y se ultima la puesta en marcha del aula de simulación del Campus de Ponferrada.

Se pondrá en marcha de un programa de mentoría emprendedora, la ampliación de la oferta académica de microcredenciales y la celebración de unas jornadas CRUE de observatorios de empleo.

Iniciativas y proyectos que no tendrían sentido sin el compromiso y la implicación de toda la comunidad universitaria, según remarcó la rectora, que reivindicó el papel central de la docencia en la vida universitaria, agradeciendo la labor esencial del profesorado, así como del personal técnico, de gestión y administración y servicios.

La rectora destacó la vocación de servicio de la Universidad de León, siempre enraizada en su territorio y en diálogo permanente con empresas, instituciones y agentes sociales. A través de la transferencia de conocimiento, la ULE se consolida como motor de desarrollo económico, innovación y crecimiento para la provincia y su entorno.

En este contexto, la rectora anunció la creación de un grupo de trabajo para la Gestión Integral de Incendios Forestales, “que agrupa a más de una docena de grupos de investigación en áreas como Ecología, Ingeniería forestal, Agronomía, Salud comunitaria, Psicología, Economía aplicada, Producción animal y Gestión ganadera, Geografía, Ingeniería industrial, Antropología social o Física de la atmósfera”.

En este marco, reivindicó el papel insustituible de la universidad pública como verdadero ascensor social, garante de igualdad de oportunidades y patrimonio común de la ciudadanía.

Un compromiso que, según recordó, solo será posible con una financiación justa, estable y suficiente, articulada en planes plurianuales que den estabilidad al sistema y permitan consolidar los avances y afrontar con garantías los retos de futuro.

Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, quiso destacar la pujanza de la Universidad de León en investigación y transferencia de conocimiento, contribuyendo a la excelencia del sistema universitario de Castilla y León en áreas como Agrarias, Tecnología o Ciencias de la salud, que se verá ampliado con la implantación del grado en Medicina, “una demanda social que el gobierno de Castilla y León ha entendido, apoya e impulsa, para que pronto sea una realidad”.

Una universidad, destacó, que contribuye a la excelencia del sistema universitario de la Comunidad, donde la empleabilidad de los graduados supera la media nacional, los precios públicos se sitúan entre los más bajos de España y cuenta con un "sólido sistema de becas que refuerza la igualdad de oportunidades, garantizando que ningún joven quede fuera del acceso a la educación superior".

Lucas subrayó la participación de la ULE en proyectos nacionales e internacionales en materia investigadora, así como la colaboración con empresas y el impulso de talento joven, consolidando su papel como motor de innovación y desarrollo social.

Por último, deseó un curso lleno de proyectos y aprendizajes, que sea un año de crecimiento, innovación y servicio a la sociedad, objetivos para los que garantizó "el apoyo del gobierno autonómico".

La catedrática en Farmacología María Nélida Fernández fue la encargada de impartir la lección inaugural en la que, bajo el título ‘Una visión histórica del desarrollo de los fármacos’, realizó un recorrido por la evolución de la farmacología desde las civilizaciones antiguas hasta los métodos actuales basados en la biotecnología y la ingeniería genética, repasando hitos como el descubrimiento del opio, la morfina o la insulina que han marcado la historia de la medicina.

Un acto que además sirvió de escenario para reconocer a los estudiantes Premios Extraordinarios de Fin de Grado y Máster, ejemplo del talento y la excelencia académica de la comunidad universitaria y un espejo en el que deben mirarse los nuevos estudiantes de la Universidad de León.

Una ceremonia que culminó con la interpretación a cargo de las Juventudes Musicales de la ULE del himno universitario Gaudeamus Igitur, símbolo de la fraternidad y la vocación universal del saber.