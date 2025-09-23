Un hombre cae desde un tejado a una altura de seis metros en Tapia de la Ribera

Un hombre de 50 años ha resultado herido tras caer desde un tejado a una altura de seis metros, según informa el 112 Castilla y León.

Ha ocurrido en la calle Castillo de la localidad leonesa de Tapia de la Ribera sobre las 19:12 horas de este martes.

A esa hora, la sala de operaciones ha recibido una llamada alertando de lo ocurrido y solicitando asistencia sanitaria para el hombre, que ha resultado herido en las piernas.

En el lugar se han personado efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl en un helicóptero medicalizado en el que el herido ha sido trasladado al hospital.