Facua avisa a los vecinos de León: pueden reclamar la tasa de basuras de 2024

Facua Castilla y León informa a los ciudadanos de León que tienen derecho a reclamar la devolución de la tasa de basuras correspondiente a 2024.

La asociación señala que el cobro de este ejercicio fue derogado, por lo que cargarlo ahora a los vecinos resulta "improcedente".

La organización denunció en mayo que el Ayuntamiento pretendía recaudar 5.132.990 euros por la tasa de tratamiento de basura de 2024, una cantidad que debía haberse cobrado el año pasado, pero no se gestionó.

Además, los vecinos nunca recibieron notificación formal, un requisito legal para los nuevos tributos en su primer ejercicio fiscal.

Facua explica que la ordenanza de la tasa se derogó el 31 de diciembre de 2024 con la entrada en vigor de una nueva normativa.

Por lo tanto, considera que "el cobro del ejercicio de 2024 se derogó igualmente", y que no es procedente intentar aplicarlo en 2025.

A pesar de ello, el Ayuntamiento ha comenzado a notificar y cobrar fuera de plazo la tasa de 2024. La asociación recalca que estas circunstancias hacen que el cobro actual deba ser anulado y que los vecinos puedan reclamar su devolución.

Los afectados pueden acudir a Facua Castilla y León para recibir orientación y asesoramiento sobre cómo realizar la reclamación al Ayuntamiento.

La asociación insiste en que "los ciudadanos tienen derecho a recuperar cantidades que se les pretenden cobrar indebidamente".