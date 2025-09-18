Denuncian a Suárez-Quiñones ante Fiscalía por vínculos con un macrovertedero de León: “Derribemos su impunidad”

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una intervención en el Comité de las Regiones Bernal Revert ICAL

Siete colectivos ambientalistas han presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contra el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Lo hacen por sus presuntos vínculos con el grupo empresarial promotor del polémico macrovertedero de residuos industriales y peligrosos proyectado en San Justo de la Vega (León).

Entre las organizaciones denunciantes se encuentran Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso y la Plataforma para una Gestión de Residuos Eficaz y Sostenible, que aseguran haber documentado irregularidades que consideran constitutivas de delito.

La empresa Valorización Verde S.A., promotora del proyecto declarado de “interés regional”, se habría beneficiado de ventajas administrativas como reducción de plazos y exención de trámites obligatorios para otros proyectos.

Según los denunciantes, la mercantil estaría vinculada a Asturiana de Laminados S.A. (ASLA), compañía en la que el hijo del consejero, Jaime Suárez-Quiñones, habría ocupado cargos de alta dirección.

Pese a este posible conflicto de intereses, “el consejero no se abstuvo en la tramitación y concedió las autorizaciones necesarias para el desarrollo del macrovertedero”, según denuncian las asociaciones en un comunicado al que ha tenido acceso este medio.

Los colectivos ecologistas también recuerdan otros episodios polémicos de su gestión, como la respuesta “desorganizada” a los incendios del pasado verano.

Además, añaden que el consejero ya ha adoptado decisiones en beneficio de los mismos intereses empresariales, como la resolución que legaliza una cabaña ganadera dentro del Parque Natural de Babia y Luna, en contra del criterio del Ayuntamiento de Cabrillanes y de la Comisión Territorial de Urbanismo.

Altos Cargos

Las organizaciones sostienen que las actuaciones de Suárez-Quiñones podrían vulnerar el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León y solicitan a la Fiscalía que investigue si son constitutivas de delito.

“En muchas decisiones políticas del consejero y del PP existe una clara confusión entre los intereses públicos y privados. Consideramos que es un peligro para el medio ambiente que esta persona continúe en el cargo”, han señalado en este comunicado.

Las entidades llaman a “derribar el muro de la impunidad” y confían en que la Fiscalía Anticorrupción pueda llegar al fondo del asunto.