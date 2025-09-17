El plan de recuperación de Las Médulas contempla 39 áreas de actuación: "Hay que dar pasos firmes y seguros"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente de la Fundación Las Médulas, Gonzalo Santonja, preside una reunión del Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación (ETIR) del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente de la Fundación Las Médulas, Gonzalo Santonja, ha presidido este miércoles una nueva reunión del equipo técnico interinstitucional de recuperación del espacio cultural y natural de Las Médulas que plantea 39 áreas de actuación.

Un encuentro que ha tenido lugar en la Casa del Parque de Carucedo. El consejero ha asegurado que han dado "un paso firme" hacia la recuperación y conservación de este enclave único, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Una joya de Castilla y León que se vio gravemente afectada durante los incendios que azotaron la Comunidad en el mes de agosto.

Un trabajo que, al tratarse de un Bien Patrimonio Mundial, implica a "muchas instituciones y requiere de pasos firmes y seguros que a veces no van a la velocidad que desearíamos, pero que son imprescindibles para salvaguardar un patrimonio que en este caso tiene un carácter excepcional".

Una reunión en la que, además de la Junta, ha estado presente la Diputación de León; el Consejo Comarcal del Bierzo; los ayuntamientos de Carucedo, Puente de Domingo Flórez y Borrenes; representantes del CSIC; Unesco; Icomos; Ministerio de Cultura; colegios profesionales y Fundación Las Médulas, con su grupo autónomo de expertos

En el encuentro, la Junta ha recogido las necesidades expresadas por los distintos actores, así como la propuesta de planes de actuación para la recuperación de las diferentes áreas afectadas.

"El proceso de escucha activa ha sido esencial para garantizar que la recuperación responda a las realidades del territorio", afirman desde el Gobierno autonómico.

En este sentido, Santonja ha subrayado que han formalizado un informe que recoge 39 áreas de actuación, con aspectos como el abastecimiento de agua, la red de carreteras, la iluminación, las telecomunicaciones, la recogida de residuos, el transporte público y la gestión del patrimonio cultural y natural.

Asimismo, están incluidos elementos como miradores, señalética y vallados. "La revisión y el análisis del estado de conservación y la definición de áreas de intervención nos permite avanzar con claridad, eficiencia y eficacia en la recuperación integral del espacio", expresa el consejero.

Unas reuniones que continuarán las próximas semanas y también lo harán en el marco de la Feria Arpa Turismo Cultural, que tendrá lugar a finales de noviembre. "Es una cita imprescindible en el calendario y referente nacional para todos los que se ocupan, preocupan y disfrutan del patrimonio cultural", ha subrayado Santonja.

Por otro lado, la reunión ha contado con la participación de los coordinadores del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que han compartido los avances en los trabajos de campo llevados a cabo.

Una labor que aporta recomendaciones a las decisiones que se están tomando. Asimismo, el próximo lunes se incorporará a los trabajos de campo el grupo de riesgos hidrológicos con el que recomendarán las medidas a adoptar con el fin de analizar riesgos de contaminación en acuíferos.

El consejero ha señalado que otro de los asuntos destacados ha sido la presentación de la estructura del informe de recuperación que se elevará a la Unesco, elaborado por el Grupo Autónomo de Expertos de la Fundación Las Médulas.

Finalmente, ha manifestado que desde la Junta trabajan en una campaña de promoción turística, con especial incidencia en las zonas afectadas.