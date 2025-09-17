Desaparece un montañero de 68 años en los alrededores del pico Gilbo en Riaño

Un montañero de 68 años ha desaparecido este martes por la mañana en los alrededores del pico Gilbo, en Riaño (León).

A las 10:29 horas, la Guardia Civil ha contactado con la sala de operaciones 112 de Castilla y León para informar de la activación del dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al montañero.

Ha sido la familia del hombre quien ha comunicado su desaparición tras no haber podido contactar con él desde la mañana del martes.

La búsqueda se centra en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón. El vehículo del desparecido ha sido localizado en el parking de inicio de la ruta.

En el dispositivo que la Guardia Civil lidera, coordina y dirige, participan componentes del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) con sede en Sabero desde tierra.

Cuentan con el apoyo de un dron y desde el aire realizan batidas en el helicóptero de la Unidad Aérea de León. También se han incorporado efectivos del GREIM de Cangas de Onís y participan efectivos del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y el helicóptero del Grupo de Salvamento y Rescate de la Junta.