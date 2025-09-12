La ULE lidera el debate nacional sobre la inmigración y la protección internacional y congrega a 900 expertos en León

La secretaria de Estado de Migraciones ha defendido abordar la atención a los inmigrantes "desde los derechos humanos" en un mensaje directo contra la polarización ideológica del tratamiento a los extranjeros que predomina en la actualidad en nuestro país.

Pilar Cancela ha inaugurado en la Universidad de León la duodécima edición de su Seminario de Relaciones Internacionales, convertido ya en una de las citas obligadas para el debate y la reflexión sobre desafíos sociales.

Este año se analizan las consecuencias del nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor este mes de mayo. Cancela define esta reforma como una herramienta para "simplificar y agilizar" todo tipo de procedimientos con el objetivo de "garantizar mejor los derechos de los inmigrantes, evitar abusos y promover su inserción tanto en el mercado de trabajo como en el sistema educativo".

Para el gobierno lo importante es fomentar las vías de entrada legal de las personas extranjeras a España para después trabajar en su integración tanto en el mercado laboral como en el ámbito educativo.

La secretaria de Estado además subrayó la importancia del nuevo pacto por la migración y asilo que fue aprobado en mayo gracias al impulso durante la última presidencia española del Consejo Europeo. Entrará en vigor en junio de 2026 apostando por una migración ordenada con procedimientos más rápidos. También establece un sistema de solidaridad flexible para los países miembros de la UE.

Agradeció Pilar Cancela la iniciativa de la Universidad de León por impulsar espacios de reflexión rigurosos y centrados en los derechos humanos que "son la verdadera brújula de toda política migratoria".

Este seminario se estructura en seis mesas de debate y está dirigido por la catedrática de la Universidad de León Aurelia Álvarez Rodríguez. Este año ha logrado la participación de 800 sumando la modalidad presencial y telemática.