León, de nuevo en vilo por un peligroso fuego: incendio de nivel 1 en Santiago de la Valduerna

Las llamas están amenazando este fin de semana de nuevo las provincias de Castilla y León más afectadas por los incendios de este verano: León, Zamora y Salamanca. Este sábado, un peligroso fuego de nivel 2 obligaba a confinar a la población en la localidad zamorana de Castromil y horas más tarde pudo ser controlado y rebajado a nivel 1.

También la provincia de Salamanca revivió ayer su pesadilla, con un fuego originado en Garcibuey que llegó a alcanzar nivel 1 y gracias al despliegue del operativo pudo aplacarse para descender a nivel 0.

Este domingo, las llamas mantienen en vilo a la provincia de León por un incendio en Santiago de la Valduerna que ha sido declarado de nivel 1. El fuego se ha iniciado a las 15:35 horas en esta localidad de la comarca de La Bañeza y en el lugar se encuentran trabajando cinco agentes medioambientales/celadores. Además de tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, tres cuadrillas helitransportadas y dos helicópteros/hidroaviones.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, el índice de gravedad potencial ha ascendido a nivel 1 ya que se requieren medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal. Pero también se han establecido leves restricciones para la población.