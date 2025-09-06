Detienen a un menor por apuñalar a un joven durante las fiestas de Astorga: el origen, cuestiones sentimentales

La Policía Nacional de la Comisaría Local de Astorga ha detenido a un joven de 17 años como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca, ocurrido durante la madrugada del sábado 30 de agosto en el marco de las fiestas de Santa Marta.

Los hechos se desarrollaron sobre las 02:15 horas, cuando los agentes intervinieron para separar a un numeroso grupo de jóvenes que participaban en una pelea múltiple que se había iniciado durante un evento musical. Varios de los implicados presentaban cortes y contusiones, pero en ese momento rechazaron la asistencia médica.

Media hora más tarde, la Policía Nacional tuvo que volver a intervenir al tener conocimiento de que uno de los jóvenes, previamente identificado en la riña, presentaba una herida sangrante en el costado. La víctima, de 21 años y natural de Astorga, manifestó haber sido agredido con una navaja.

Debido a la gravedad de la lesión, la víctima fue trasladada en ambulancia al hospital de León y permaneció ingresada varios días hasta que recibió el alta médica. Las investigaciones posteriores permitieron esclarecer el origen del altercado, que estaba relacionado con cuestiones sentimentales.

El agresor era amigo de la actual pareja de una joven que había mantenido previamente una relación con la víctima. Tras tomar declaraciones a testigos e implicados, los agentes identificaron plenamente al autor de la agresión. El joven, de 17 años y residente en San Andrés del Rabanedo, fue localizado, detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.