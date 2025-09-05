Sánchez advierte de nuevas danas y por eso insiste en el pacto frente a la emergencia climática: "Merece la pena"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este viernes una nueva visita a la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte, en León, donde ha recorrido las instalaciones y ha ofrecido declaraciones ante los medios de comunicación.

Se trata de su segundo viaje a la provincia en pocas semanas, tras la visita que realizó el pasado 17 de agosto, cuando los incendios forestales alcanzaban uno de sus momentos más críticos, obligando a centenares de vecinos a abandonar sus hogares.

En esta ocasión, Sánchez ha visitado la BRIF en solitario, sin la compañía del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presente en agosto. Sí ha estado presente el delegado del Gobierno, Nicanor Sen. No ha habido opción de preguntas de los periodistas allí desplazados.

En un tono cordial y lejos de ruido, ha ha vuelto a insistir en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que trascienda las disputas partidistas y aglutine a fuerzas políticas, empresarios, trabajadores, comunidad científica y sociedad civil.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha destacado al comienzo la labor de los brigadistas y bomberos forestales, a quienes calificó de “verdaderos protagonistas de todo el país” por su esfuerzo y entrega durante semanas de intensa lucha contra el fuego.

🔴 EN DIRECTO



El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, visita la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Tabuyo del Monte, en León. https://t.co/to1b4CUHEZ — La Moncloa (@desdelamoncloa) September 5, 2025

“Somos todos Estado, ya sean funcionarios de la Junta o del Gobierno central. Todos debemos abordar el problema de los incendios de sexta generación, que se intensifican como consecuencia de la emergencia climática que está afectando a la península ibérica, tal y como nos han alertado los científicos durante décadas”, ha afirmado Sánchez.

El presidente ha puesto en valor la magnitud del despliegue de medios llevado a cabo durante la temporada de incendios, con más de 200 medios y once brigadas distribuidas por todo el territorio, sumados a la intervención de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para apoyar a las comunidades autónomas.

Sánchez ha advertido que los próximos meses serán difíciles y que fenómenos meteorológicos como las danas y el incremento de temperaturas en la cuenca mediterránea seguirán poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.

“Este desafío trasciende debates políticos y legislaturas. Nos enfrentamos a una emergencia climática que requiere una apuesta sistemática y sistémica”, ha adelantado.

En este sentido, el presidente ha reiterado la importancia de establecer un pacto de Estado frente a la emergencia climática. “El pasado 1 de septiembre presentamos una hoja de ruta abierta y democrática para que científicos y expertos aporten sus conocimientos y propuestas. La intención es alcanzar este pacto antes de finalizar el año, de manera similar a los pactos previos en materia de terrorismo o violencia de género, dejando a un lado la lucha partidista”, explica.

"Una lucha de todos"

Sánchez, lejos de polémica y en tono conciliador, ha insistido en que la lucha frente a la emergencia climática requiere la colaboración de todos los sectores: administraciones públicas, sector primario, ONGs y sociedad civil.

“Se trata de proteger la seguridad de nuestra gente, tanto en las ciudades como en la España interior. Poner medios e inteligencia al servicio del interés general es clave”, enfatizó.

Respecto al trabajo de la BRIF, el presidente destacó que se trata de profesionales que se entregan “en cuerpo y alma” y que sufren consecuencias físicas y emocionales por su labor.

Por ello, reitera la necesidad de garantizar su dignidad laboral y salarial, así como de aumentar los recursos disponibles para estos equipos.

Sánchez también instó a las comunidades autónomas a reforzar los medios de sus propios efectivos, recordando que “cuando hablamos de servicio público, hablamos de estas crisis y emergencias que vivimos y de cómo debemos poner en valor su trabajo desde el Gobierno de España”.

La visita a la base de Tabuyo del Monte ha concluido con un recorrido por las instalaciones y un reconocimiento explícito a los brigadistas y bomberos forestales, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la protección de los profesionales que combaten los incendios y con la implementación de políticas de prevención y respuesta ante la emergencia climática.