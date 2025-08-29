Los trabajadores de incendios forestales de la Comunidad convocan una marcha en León por un operativo "100% público"

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL) ha convocado una marcha pacífica en León con el fin de exigir "un dispositivo 100% público, profesional y todo el año, una gestión real de los montes y un rural vivo".

Esta tendrá lugar el próximo 6 de septiembre y partirá desde la Plaza de la Regla de León a las 13:00 horas.

En declaraciones recogidas por Ical, los trabajadores reclaman un operativo de prevención y extinción de incendios forestales “profesional y estable”, para lo que consideran “ineludible” el cese inmediato del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería.

En este sentido, los trabajadores han lamentado que llevan “años” denunciando a la Junta de Castilla y León su “temeraria escasez de medios humanos” para detectar y enfrentar los incendios, a pesar de ser “una cuestión crucial para que un incendio no se descontrole”, así como “la precariedad, la penuria y la falta de formación” que “disminuye la efectividad del dispositivo y favorece la fuga de personal experimentado”.

Cartel de la marcha @BBFFLuchaCyl X

“La magnitud de estas carencias ha costado la vida a compañeros, a voluntarios y a pobladores del entorno rural, ha dejado numerosos heridos, calcinado viviendas, pueblos y cultivos, ha devastado hábitats naturales de incalculable valor y un largo etcétera que todavía no se ha evaluado en esta catástrofe, cuya dimensión ha superado con creces a la precedente de Zamora en 2022”, han añadido.

Asimismo, han explicado que el lugar elegido ha sido León dado que esta provincia ha sido la más afectada por los incendios de este verano con la mayor superficie quemada de toda la región, pese a que, según han apuntado, el "desastre" también ha golpeado a las provincias de Ávila, Palencia, Salamanca y Zamora.

Conscientes de que “un operativo de prevención y extinción fuerte y bien dimensionado es el principio más inmediato y urgente que hay que tener para evitar que los incendios forestales se descontrolen año tras año”, los trabajadores de incendios forestales han pedido “con humildad y agradecimiento” a toda la sociedad que asista a la marcha “para apoyar a los bomberos forestales, mostrar el respeto y apoyo a las familias y víctimas afectadas y para alzar la voz".