Una persona comprueba la bonoloto

Una persona comprueba la bonoloto

León

La suerte aterriza en un municipio leonés: más de 29.000 euros gracias a la Bonoloto

No hay ningún acertante de primera categoría en todo el territorio nacional.

Más información: Un pueblo de Valladolid se lleva un dineral con el primer premio de la Lotería Nacional

Publicada

El Sorteo de La Bonoloto que se ha celebrado este miércoles, 27 de agosto, ha dejado un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en San Andrés del Rabanedo (León).

La persona agraciada se va a llevar un premio de 29.812,01 euros tras el sorteo.

El boleto acertante fue validado en San Ignacio de Loyola, 50-52.

La administración que ha dado el premio de La Bonoloto en Aranda de Duero

De primera categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000,00
de euros.