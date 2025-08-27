La suerte aterriza en un municipio leonés: más de 29.000 euros gracias a la Bonoloto

El Sorteo de La Bonoloto que se ha celebrado este miércoles, 27 de agosto, ha dejado un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en San Andrés del Rabanedo (León).

La persona agraciada se va a llevar un premio de 29.812,01 euros tras el sorteo.

El boleto acertante fue validado en San Ignacio de Loyola, 50-52.

De primera categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000,00

de euros.