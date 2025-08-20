Una empresa busca peones forestales “sin experiencia” para los incendios de León en pleno drama por las llamas

Con los incendios todavía arrasando Castilla y León, llama la atención la oferta de empleo que se ha podido ver en la red.

“Buscamos Peones Especialistas para unirse de inmediato a nuestro operativo de incendios forestales en Castilla y León. Si te interesa el trabajo en el medio natural y quieres adquirir experiencia en el sector, esta es tu oportunidad”.

La empresa Orthem, adjudicataria de la Junta de Castilla y León, ha publicado en un portal online un anuncio en el que buscaba cinco peones “sin experiencia” para incorporarse “de inmediato” al operativo de extinción en la provincia.

El anuncio, que ya no admite más candidaturas, detallaba que el contrato tendría una duración de tres meses, con jornada completa y un salario “por encima de lo estipulado en el convenio de actividades forestales de Castilla y León, ajustado según la valía del candidato”.

La polémica radica en que la oferta del portal Infojobs no exigía ninguna titulación específica ni experiencia mínima previa. Al contrario, animaba a inscribirse con un mensaje llamativo: “Si te interesa el trabajo en el medio natural y quieres adquirir experiencia en el sector, esta es tu oportunidad”.

Oferta de trabajo

El alcalde de Cistierna (León), Luis Mariano Santos, ha sido el que lo ha destapado en una entrevista en la Ser. “Cuando las empresas contratadas por la Junta piden profesionales para extinguir los incendios en estos momentos, con la que está cayendo, a través de ofertas de empleo, y encima sin requerirles absolutamente ninguna experiencia algo está funcionando mal.

En otra oferta de ese mismo portal, la misma empresa busca “capataz de brigadas forestales” para Castilla y León, en este caso sí pide una experiencia de dos años.

Por esta cuestión se le ha preguntado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha afirmado que “analizarán la situación de la empresa y daremos la información”. Eso sí, ha reconocido que todo el personal que trabaja en este operativo lo hace “con el mayor de las seguridades” y que buscan también "su preparación".

La publicación coincide con un momento de máxima tensión en la provincia, donde los incendios han dejado ya un balance trágico de tres personas fallecidas durante las labores de extinción, además de miles de hectáreas y pueblos arrasados.