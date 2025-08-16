Pedro Sánchez visitará las zonas afectadas por los incendios en León y Ourense una semana después del inicio de la tragedia

Pedro Sánchez, este sábado, ha presidido desde La Mareta por vídeoconferencia la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para Incendios Forestales. SEC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios forestales en las provincias de Ourense y León.

Allí, además, se reunirá con los responsables de los dispositivos de emergencias y coordinación con el fin de conocer la situación del terreno afectado, el desarrollo de las operaciones y el estado actual de cada uno de los incendios, tal y como ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC).

Posteriormente, el presidente del Gobierno realizará una declaración pública en un Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Si bien, esta no será la única visita que Pedro Sánchez realice con motivo de los incendios. Según ha avanzado la SEC, a lo largo de la próxima semana también viajará a otras zonas del país que se han visto afectadas por el fuego a lo largo de las últimas semanas.

Este sábado, el presidente del Ejecutivo central ha presidido mediante videollamada la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios Forestales para analizar la evolución de los incendios en España.

En dicha reunión, Sánchez ha agradecido el esfuerzo y la dedicación realizada por todos los equipos de emergencias y coordinación en las zonas del país que se han visto afectadas por los incendios forestales.

En el encuentro, también ha sido informado de la situación de los 19 fuegos de nivel 2 registrados en el conjunto del país y que requieren la ayuda de medios estatales.

Y es que, según han informado desde Presidencia, todos los medios del Estado se encuentran a disposición de las comunidades autónomas.

De hecho, ha anunciado que en la tarde de este sábado llegarán a la base aérea de Matacán (Salamanca) dos nuevos aviones-cisterna Canadair italianos, que empezarán a operar a partir de mañana en aquellas zonas donde sea más urgente su intervención.

Del mismo modo, ha apuntado que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior está gestionando la incorporación de nuevos medios europeos en las labores de extinción y coordinando la incorporación de medios procedentes de otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, siendo varios de ellos los que ya operan en algunas de las zonas más afectadas.

Asimismo, ha comunicado la activación del acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y la Cruz Roja, como consecuencia de la suspensión de la comunicación ferroviaria entre Madrid y Galicia, para que atienda a todos aquellos viajeros que no han podido emprender su viaje.

Un servicio que, según ha avanzado, está a disposición de todas las delegaciones del Gobierno que lo puedan requerir.

Medios desplegados

Desde Presidencia también han informado de que actualmente desde el Ministerio para la Transición Ecológica se han movilizado más de 50 medios aéreos, 10 brigadas helitransportadoras, 600 efectivos, cuatro equipos EPRIF de prevención integral y siete unidades móviles de Análisis y Planificación, junto al despliegue invernal permanente, que incluye 11 medios aéreos, cinco brigadas helitransportadoras y tres unidades de análisis.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ha desplegado más de 1.400 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en ataque directo, otros 2.000 militares en misiones de apoyo y 450 medios.

Además, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio está intensificando su labor. Tanto es así, que en lo que va de semana ha realizado más de 375 horas de vuelo y 1.077 descargas.

A todo ello se suma personal especializado en apoyo a hidroaviones, analistas y personal de apoyo del Ejército de Tierra activado 24 horas y apoyo logístico a evacuados, entre otros; así como más de 5.000 agente de la Guardia Civil y más de 350 efectivos de la Policía Nacional, todos ellos desplegados en coordinación con los medios del Miteco y la UME.