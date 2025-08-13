Las llamas no dan tregua en León: el incendio de Anllares del Sil se complica y sube a nivel 2 de riesgo

Las llamas no dan tregua en la provincia de León. Lejos de que la situación mejore, se complica aún más. Esta vez, la Junta de Castilla y León ha elevado a nivel 2 el incendio forestal de Anllares del Sil, del municipio de Páramo del Sil.

Este se encuentra activo desde el pasado viernes, 8 de agosto, a las 19:55 horas. Pero, este miércoles, a las 15:59 horas, ha elevado su índice de gravedad potencial a nivel 2.

Tal y como indican, esto se debe a que supone una "amenaza seria a poblaciones, que exija medidas de socorro a la población o protección de bienes" o que puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Este se suma a los que se encuentran actualmente activos en la provincia. Se trata del incendio de Yeres, que continúa en nivel 2 de riesgo; el de Llamas de Cabrera, que también está en nivel 2. Así como el de Orallo y Fasgar, ambos en nivel 1; y el de Paradiña, ya controlado.

Por ahora, se desconocen las causas de este incendio que ha subido su índice de peligrosidad. En el lugar, se encuentran un total de 21 medios y se desconocen las hectáreas que se están viendo afectadas.