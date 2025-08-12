Muere un voluntario en León que luchaba contra las llamas del incendio que traspasó la provincia de Zamora

El fuego se ha cobrado su primera víctima mortal en esta ola de incendios que viene azotando a Castilla y León desde el pasado fin de semana. En concreto, según se ha informado en una comparecencia de las autoridades a última hora de este martes, se trata de un voluntario que luchaba al sur de la provincia de León contra el incendio de Molezuelas de Carballeda (Zamora), que había traspasado la barrera provincial.

El suceso ha ocurrido en la zona de Nogarejas, según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la comparecencia de esta noche junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Todo ha sucedido en torno a las 19:17 horas en una zona de vegetación a la altura del kilómetro 12 de la carretera LE-125, según los datos facilitados por la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

El fallecido, junto a otro particular, que ha resultado herido, habían aportado unas desbrozadoras al operativo de extinción de incendios que, según ha resaltado Quiñones, eran "necesarias" y se incorporaron al mismo este pasado lunes.

Según ha explicado el consejero, el motivo de la triste noticia ha sido como consecuencia de "dos lenguas de fuego que se juntaron de manera sorpresiva y les atrapó en el incendio".

Tal y como marca la Ley de Protección Civil de Castilla y León, ante una situación de emergencia, todas las personas pueden aportar y ser incorporadas a la actuación si así lo considera oportuno el responsable de turno de la emergencia, según ha explicado Quiñones.

El otro voluntario que actuaba en la zona junto al fallecido, un hombre de 36 años, ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital de León para ser atendido por los servicios facultativos.

Por otro lado, los bomberos del parque de Astorga han trasladado a una tercera persona herida con quemaduras que estaba en la misma zona del anterior suceso, hasta el centro de salud de La Bañeza.