Un vehículo cae por un terraplén y queda colgado de un muro a cinco metros de altura en un pueblo de León

Imagen de archivo de los bomberos de León trabajando en un accidente @leonbomberos Twitter

Un vehículo ha sufrido un aparatoso accidente este lunes, 11 de agosto, en la carretera LE-321, junto al polideportivo del municipio leonés de Tolibia de Abajo, en el término municipal de Valdelugueros.

Según informa el 112 Castilla y León, sobre las 14:09 horas, este ha caído por un terraplén y ha quedado "medio colgado" de un muro a unos cinco metros de altura.

Un suceso que ha movilizado a los Bomberos de León, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

A la llegada de los servicios de emergencias, el ocupante se encontraba ya fuera del vehículo. Sin embargo, por el momento se desconoce si este ha precisado de asistencia sanitaria y posterior traslado a un centro médico.