Las llamas siguen castigando a la provincia de León: sube a nivel 1 el incendio de Paradiña

La provincia de León está siendo castigada por los incendios en las últimas jornadas. Este domingo, 10 de agosto, se registraban hasta 10 incendios forestales de forma simultánea que han obligado a actuar lo más rápido posible a los medios de emergencias.

Y este lunes, 11 de agosto, la situación no parece mejorar. La Junta ha declarado nivel 1 de gravedad potencial en el incendio de Paradiña por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo. Este se declaraba ayer a las 19:20 horas y en el lugar se encuentran 10 medios asignados entre técnicos y agentes medioambientales.

Unas llamas a las que se les suma las que más preocupan en estos momentos, las de Las Médulas, tras un incendio de nivel 2 declarado en Yeres que alcanzaba este paraje natural.

Un incendio "sin control" que ha provocado que se tuvieran que evacuar los pueblos de Las Médulas, Carucedo, Orellán, Voces, Montes de Valdueza Llamas de Cabrera y Santalavilla, para los cuales se habilitaba el pabellón Lydia Valentín de Ponferrada.

En total, 680 vecinos que tenían que abandonar sus casas por la cercanía de las llamas y el humo a sus municipios. Además están confinadas las localidades de La Chana y Borrenes, tal y como informado el delegado territorial de la Junta en León.

Una buena noticia ha llegado al municipio de Villaverde de los Cestos, municipio leonés de Castropomade, que ha bajado a nivel cero después de poder controlar el fuego.

Asimismo, ha permitido la reapertura de la Nacional 6 entre Rodanillo y Santo Tomás de Ollas y la circulación de vehículos. A lo largo del domingo, llegó a alcanzar el índice de Gravedad Potencial con nivel 2.