Las llamas siguen castigando a la provincia de León: sube a nivel 1 el incendio de Paradiña
El fuego se originó en la tarde del domingo.
Más información: Las Médulas, en llamas por un incendio "sin control": casas quemadas, pueblos desalojados y el paraje destrozado
La provincia de León está siendo castigada por los incendios en las últimas jornadas. Este domingo, 10 de agosto, se registraban hasta 10 incendios forestales de forma simultánea que han obligado a actuar lo más rápido posible a los medios de emergencias.
Y este lunes, 11 de agosto, la situación no parece mejorar. La Junta ha declarado nivel 1 de gravedad potencial en el incendio de Paradiña por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo. Este se declaraba ayer a las 19:20 horas y en el lugar se encuentran 10 medios asignados entre técnicos y agentes medioambientales.
Unas llamas a las que se les suma las que más preocupan en estos momentos, las de Las Médulas, tras un incendio de nivel 2 declarado en Yeres que alcanzaba este paraje natural.
Un incendio "sin control" que ha provocado que se tuvieran que evacuar los pueblos de Las Médulas, Carucedo, Orellán, Voces, Montes de Valdueza Llamas de Cabrera y Santalavilla, para los cuales se habilitaba el pabellón Lydia Valentín de Ponferrada.
En total, 680 vecinos que tenían que abandonar sus casas por la cercanía de las llamas y el humo a sus municipios. Además están confinadas las localidades de La Chana y Borrenes, tal y como informado el delegado territorial de la Junta en León.
Una buena noticia ha llegado al municipio de Villaverde de los Cestos, municipio leonés de Castropomade, que ha bajado a nivel cero después de poder controlar el fuego.
Asimismo, ha permitido la reapertura de la Nacional 6 entre Rodanillo y Santo Tomás de Ollas y la circulación de vehículos. A lo largo del domingo, llegó a alcanzar el índice de Gravedad Potencial con nivel 2.
Cuatro medios aéreos llegaron a sobrevolar esta zona de la comarca de Bembibre, además de once terrestres, incluidas cuatro cuadrillas, una autobomba, cinco agentes medioambientales y un técnico. En total, una suma de un total de 18 medios, entre aéreos y terrestres en este incendio.
Por otro lado, durante la tarde del domingo también se encontraba en nivel 2 el incendio de Llamas de Cabrera. Una zona de montaña con una gran cantidad de matorral y donde preveían que la extinción sería "complicada" por la elevada pendiente.
Por otro lado, el de Orallo y Fasgar estaban en nivel 1 del IGR. En Filiel, Cabañas de la Dornilla y Anillares del Sil permanecen activos diferentes incendios, aunque por el momento no revestían gravedad.
Por ahora, las causas de los incendios siguen en investigación, aunque algunos podrían ser intencionados. Motivo por el cual han asegurado que desde la Junta serán "implacables" con los culpables y reforzarán la educación y sensibilización para erradicar estas conductas.