Luto en la banda del Santísimo Cristo de la Victoria de León: "Se nos va un pedacito de nuestro corazón y de nuestra historia"

Nicolás Turienzo Robles, fundador de la banda del Santístimo Cristo de la Victoria de León Stmo. Cristo de la Victoria - León Facebook

El luto ha teñido de negro este sábado a la banda de tambores y cornetas del Santísimo Cristo de la Victoria de León. El fundador de la misma, Nicolás Turienzo Robles, ha fallecido este sábado, según ha comunicado la propia banda en redes sociales.

"Hoy se nos va un pedacito de nuestro corazón y de nuestra historia", han resaltado en un emotivo comunicado en Facebook anunciando la triste noticia.

Desde la banda del Santísimo Cristo de la Victoria de León se han mostrado "devastados" por la muerte de Turienzo Robles, quien además de "compañero y fundador", es también "autor de numerosas marchas de nuestro repertorio".

La triste pérdida del fundador de la banda ha asolado a toda la comunidad, pero han asegurado sentirse consolados porque "siempre nos quedará el recuerdo de los pentagramas que recogen tu música y el virtuosismo de tu corneta".

"Siempre seremos unos privilegiados de haberte disfrutado como compositor, como músico y sobre todo, como persona y amigo, y así te recordaremos siempre allá donde estés", han finalizado en su comunicado.