Dos personas caen con su coche por un barranco de cinco metros y quedan atrapados en El Bierzo

Un turismo ha caído por un barranco de unos cinco metros de altura en el punto kilométrico 3 de la carretera LE-5105, en el término municipal de Barjas (León).

El accidente se comunicó a las 16:11 horas mediante una llamada a la Sala de Emergencias del 112 de Castilla y León. El alertante informaba de que los ocupantes permanecían en el interior del vehículo y que, en principio, estarían conscientes.

Varias personas intentaron acceder al lugar descendiendo por el barranco para auxiliar a los accidentados antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Entonces, el 112 dio aviso a los Bomberos de Ponferrada, a la Guardia Civil de Tráfico de León, al Centro Coordinador de Emergencias y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. El centro coordinador ha asumido la gestión del operativo, y los servicios sanitarios han movilizado recursos hasta el lugar del siniestro.

