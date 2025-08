"Es intolerable": el concejal de UPL, Manuel Romero, anuncia acciones legales contra la edil que le acusa de amenazarla

El concejal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Manuel Romero, ha anunciado acciones legales contra la concejala de Izquierda Unida-Podemos, Laura Fernández Bermejo, después de que esta haya denunciado públicamente las "reiteradas faltas de respeto y amenazas" recibidas por parte del concejal de Cultura, Juventud y Deportes, "prácticamente desde el inicio de la legislatura".

Según ha confesado la edil en declaraciones a este periódico, dichas faltas de respeto, las cuales asegura que se han agravado aún más con el paso del tiempo, se traducen en "gestos amenazantes, interrupciones constantes, desprecios" e incluso "acoso y maltrato verbal" hacia su persona "sin fundamento alguno".

Fernández Bermejo explica que Romero ha llegado a ir al despacho municipal de IU-Podemos para "en tono y con gestos amenazantes, repetir varias veces a la secretaria que no tenía perdón lo que había hecho, que me había pasado todos los límites, que me iban a señalar y que me lo advirtiera".

Si bien, apunta que esta "no es la primera vez que dicho concejal trata de intimidarme a través de terceros". En este sentido, narra que el 22 de julio de 2024, Romero abandonó la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interno durante su intervención, "de muy malos modos y gritando por el pasillo donde se encuentran los despachos de los diferentes grupos políticos: 'Me he salido de la comisión porque si no pego a esta puta comunista de los cojones'".

Laura Bermejo asegura contar con el apoyo y el respaldo de varios concejales, quienes, según explica, "me han trasladado y pueden dar fe de que se ha dirigido a ellos expresando: 'Contra ti no tengo nada, pero es que Laura me saca de mis casillas, no la aguanto, no puedo con ella'".

Asimismo, añade que "todo se ha agravado hasta atreverse a ir al despacho a amenazarme tras conocer que el pasado 6 de julio informé a través de un escrito a la Viceconsejería de Relaciones Institucionales y Administración de la Junta de Castilla y León de posibles irregularidades en el proceso de selección del interventor interino".

Por todo ello y con el deseo de que cesen "cuanto antes" estos comportamientos, esta, tras informar al concejal, decidió registrar una petición de amparo a la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana María Fernández, y llevar a pleno una moción de reprobación al Concejal de Cultura, Juventud y Deportes, al ver que "las faltas de respeto y las amenazas aumentan de mes en mes" y al temer "por su integridad física".

Según revela Laura, consiguió el apoyo de "todos los grupos de la oposición" a su moción, a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo "por no haber sido testigo de las amenazas", pero no el amparo de la alcaldesa, quien, según la edil, afirmó "que lo que yo había dicho era mentira y que el concejal nunca me había amenazado ni faltado el respeto".

Por ello, Bermejo ha afirmado que en caso de volver a recibir alguna falta de respeto por parte de Manuel Romero, lo que hará será hablar con la Unión del Pueblo Leonés de Castilla y León "para trasladarles lo que está pasando".

Ella confía en que "acaben esas presiones y amenazas hacia mi persona" antes de tener que dar ese paso, al tiempo que asegura que, "si siguen y continúan sin hacerme caso desde UPL, tomaré las medidas que considere oportunas y me plantearé poner una denuncia, porque tengo pruebas y muchos testigos".

"Porque veo que las amenazas van aumentando y tengo miedo de que un día se pase y pueda llegar a las manos conmigo. Lo único que quiero es cortar las amenazas y faltas de respeto", apunta.

"Confío en la justicia"

Por su parte, Manuel Romero ha anunciado este mismo lunes, 4 de agosto, acciones legales contra Fernández Bermejo "por falsas imputaciones".

El concejal ha asegurado en un comunicado que las acusaciones vertidas por Laura contra su persona "no son verdad" y ha explicado que "no solo carecen de base jurídica, sino que, además, han generado una respuesta injusta", sin que se haya preservado su presunción de inocencia, "afectando gravemente" a su honor, reputación y labor política.

“Es intolerable que en el ejercicio de la política se utilicen acusaciones infundadas como arma de desgaste personal”, ha señalado Romero.

A lo que ha añadido: “Insto a Laura Fernández a que acuda al juzgado y demuestre en sede judicial todo lo que ha afirmado. Ya no vale seguir sembrando sospechas, acusaciones gravísimas en el pleno, hablar sin pruebas de lo que, supuestamente, le cuentan terceros, e incluso hacer acusaciones de delito desde una tribuna política”.

Con todo ello, el concejal de UPL ha reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad, y ha subrayado que no permitirá que se utilicen calumnias o insinuaciones malintencionadas para socavar su trabajo o su imagen pública.

“Estoy tranquilo y confío en la justicia. No he cometido ningún delito y no voy a tolerar que se me difame, ni a mí ni a las siglas de mi partido, como se ha hecho hasta ahora”, ha concluido.

"Está en su derecho"

Ante este anuncio, Laura Fernández ha afirmado que, a su juicio, es algo que "no tiene sentido" cuando ha sido ella la que ha conseguido "el apoyo del resto de grupos políticos".

"Él sabrá lo que hace y dónde se mete", ha apuntado. Si bien, ha reconocido que "está en su derecho" de tomar cualquier medida contra ella. "No tengo nada más que decir al respecto, que haga lo que quiera", ha concluido.

Por su parte, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha manifestado su respaldo y "total confianza" hacia Romero, al tiempo que ha aclarado que no se le va a pedir el acta.