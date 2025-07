El boxeador Antonio Barrul se abre en canal tras defender a una mujer en un cine de León: "Tuve que cambiar de número de teléfono"

Antonio Barrul en una entrevista con The Grefg junto a una imagen de su altercado en un cine de León The Grefg - Youtube / @ceciarmy / X

Ha pasado algo más de un año desde que el célebre boxeador leonés Antonio Barrul vivió el que tal vez fuese el episodio más desagradable de su vida. Una pelea en un cine de León que enseguida se viralizó en redes sociales y que copó la atención de todos los medios de comunicación.

Barrul se convirtió en el personaje del momento durante varios meses después de que el 1 de mayo del año pasado protagonizase un brutal altercado en una sala de cine del centro comercial Espacio León al que acudió a ver la película infantil 'Garfield' junto a su familia.

Tal y como pudo confirmar este periódico, todos los presentes en la sala, entre ellos varios niños, observaron cómo un hombre comenzó a agredir a su mujer a su llegada a la sala mientras le profería insultos y amenazas, según afirmaron varios testigos presenciales del suceso.

Fue en ese momento cuando Barrul decidió intervenir de buenas maneras tratando de tranquilizar al hombre para evitar que siguiese agrediendo a la mujer. Si bien, tal y como reveló él mismo a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, el presunto agresor reaccionó con provocaciones, insultos y amenazas que despertaron el lado más furioso del leonés.

Este, sin poder contenerse, se acercó a él y le propinó varios puñetazos durante unos segundos hasta que, finalmente, lograron separarlos.

Un inesperado altercado que precisó de intervención policial y que acabó con el presunto agresor detenido por la Policía Nacional por un delito de violencia de género.

Pero la cosa no quedó ahí. El hecho de que la pelea fuese grabada por uno de los presentes y posteriormente publicada en redes sociales, llevaron a que toda España se hiciese eco de lo ocurrido en aquella sala de cine, con sus pros y sus contras.

El boxeador Antonio Barrul en una imagen de redes sociales @antoniobarrul__ Instagram

Así lo ha confesado el propio Barrul en una sincera entrevista con The Grefg, en la que se ha abierto en canal sobre aquel episodio que, según ha comentado, tanto alteró su vida.

Más allá de recordar que, tras la pelea, fue denunciado por la otra parte, pero que, afortunadamente, logró salir absuelto porque "no se presentó al juicio", el deportista ha confesado lo mal que lo pasó durante una larga temporada.

Y es que, pese a que solo recibió mensajes de "apoyo" y ánimos por la valentía demostrada ante una situación como la vivida, "yo tuve altibajos muy grandes, pasé por un momento muy malo y no estuve bien varios meses", ha empezado diciendo.

En este sentido, ha revelado que, para bien y para mal, fue un suceso que afectó bastante a su vida.

Barrull ha afirmado que lo que más le pesó fue el miedo que empezó a sentir por el hecho de que "toda una vida de trabajo se acabara por ese momento". "No me lo podía ni imaginar, había noches que no dormía", ha recordado.

Asimismo, ha confesado que, a raíz del mismo, pasó de llevar una vida tranquila, discreta y alejada por completo del foco mediático, a otra mucho más mediática con la que sabía que cada una de sus palabras y movimientos iban a ser analizados, y más aún durante las siguientes semanas. Su fama se disparó.

El boxeador Antonio Barrul en una imagen de redes sociales @antoniobarrul__ Instagram

"Gané 200.000 seguidores en redes sociales en solo dos días, pero también tuve que cambiar de número porque me achicharraban el teléfono. Fue una locura", ha apuntado.

Si bien, poco a poco ha ido recobrando la normalidad, y más aún tras salir absuelto. "Estaba muy preocupado, sobre todo, por mi carrera, pero ya terminó todo".

Con todo ello, Barrul ha querido volver a dejar claro que él no es de pelearse en la calle, sino que lo hace en un ring, "que es lo que me gusta".

Sin embargo, ha destacado que "al final yo lo único que hice fue parar esa acción hasta que ya me llevó a un extremo que yo tampoco pude controlar". Le dio cerca de "32 golpes en 10 segundos, como una metralleta, pero tampoco fueron tan fuertes".

No se justifica por lo mal hecho, pero sí sigue pensando que hay situaciones a las que "hay que ponerle freno y no mirar para otro lado".

Lo ha pasado mal, sí, pero hoy, cuando ya ha pasado un año de todo aquello, extrae una parte positiva de todo aquello: "Creo que no hay mal que por bien no venga y que si la vida me ha puesto en esa situación es porque tenía algo bueno preparado para mí".

Y eso es que "me ha ayudado a poder transmitir valores, un buen mensaje, ser un referente para muchos niños y seguir creciendo como boxeador".