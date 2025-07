León y Túnez unen fuerzas para criar ovejas más resistentes al cambio climático

Investigadores del Área de Toxicología de la Universidad de León han viajado a Túnez para participar en la recta final del ambicioso proyecto internacional HaloSheep, que busca transformar la cría de ovejas y cabras en zonas costeras afectadas por la salinidad y el cambio climático.

El equipo leonés, formado por Rafael Balaña Fouce, Yolanda Pérez Pertejo y Estela Melcón Fernández, presentó los resultados de su trabajo en el Instituto Superior Agronómico de Chott Mariem Sousse y en las islas tunecinas de Kerkennah, donde se celebró el encuentro final del proyecto entre los días 19 y 21 de mayo.

HaloSheep tiene como objetivo diseñar un sistema de producción agroecológico para ovinos y caprinos, aprovechando las plantas halófitas —especies vegetales adaptadas a suelos salinos— como fuente de alimento.

Estas plantas, muchas veces infravaloradas, pueden ser clave para mantener la actividad ganadera en zonas donde el avance de la salinidad, la presión humana y las especies invasoras ponen en peligro la biodiversidad y la economía local.

Plantas que alimentan y protegen

El equipo de la Universidad de León ha centrado su investigación en analizar los compuestos naturales presentes en estas plantas salinas y su efecto frente a parásitos que afectan tanto a animales como a humanos. También han estudiado la genética de las razas locales de ovejas y cabras, con el objetivo de aumentar su resistencia y mejorar su bienestar.

Asistentes reunión Proyecto HaloSheep ULE

Otro de los grandes retos del proyecto ha sido analizar la diversidad vegetal del Mediterráneo para diseñar una alimentación ganadera más sostenible, basada en recursos locales y adaptada al entorno.

Además, se están dando pasos para crear una marca propia de carne y leche procedente de estos animales, lo que contribuiría al desarrollo económico y ambiental de las regiones afectadas.

Un esfuerzo internacional con sello leonés

El proyecto HaloSheep, coordinado por Túnez, reúne a investigadores de seis países mediterráneos: Turquía, Grecia, Italia, Francia, España y el propio país anfitrión. Está financiado con fondos europeos dentro del programa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), que busca impulsar soluciones sostenibles en el uso de los recursos naturales.

En total, HaloSheep cuenta con un presupuesto de 640.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la Universidad de León. El proyecto concluirá oficialmente en octubre de 2025, pero sus resultados ya están marcando el camino hacia una ganadería más resiliente, adaptada a los desafíos medioambientales del presente y el futuro.