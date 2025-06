El leonés Frank Cuesta, condenado en Tailandia por posesión ilegal de animales protegidos

El youtuber leonés Frank Cuesta ha sido condenado este miércoles por el Tribunal Provincial de Kanchanaburi, en el oeste de Tailandia, a pagar una multa de 30.000 bat (unos 850 euros) por un delito de posesión ilegal de animales protegidos.

Una multa que llega tras su detención el pasado 27 de febrero, cuando la Policía Nacional de Tailandia registró su popular 'Santuario Libertad', donde encontró un total de diez animales silvestres protegidos, en concreto, nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato.

Según ha explicado el propio Cuesta en un vídeo publicado en su canal, la sentencia no conlleva pena de cárcel ni genera antecedentes penales.

También ha asegurado que "todo queda en un gran susto, una gran metedura de pata de no tener esos papeles".

Durante su intervención, el presentador leonés explica que llegó "bastante asustado" al juzgado, aunque su abogado, Metapon Suwancharern, estaba "tranquilo".

El juez, ha asegurado Frank Cuesta ante sus seguidores, "ha sido muy elegante y sobre todo muy de saber dónde está", y le trasladó que "no eres un criminal".

Cuesta fue multado por no contar con la documentación correspondiente en el momento de los hechos.

"El juez me ha dicho que no me quiere volver a ver aquí. Espero que estén todos los papeles en orden", ha relatado en YouTube.

Además, explica que los informes recabados durante la investigación sobre el estado de los animales en su santuario fueron "buenos", lo que ayudó a que el proceso se resolviera sin mayores consecuencias.

Tras conocerse la sentencia, Frank Cuesta ha recuperado su pasaporte y podrá permanecer en el país.

"Puedo viajar si quiero, me puedo ir mañana donde quiera, pero obviamente no me voy a ir a ningún sitio. El tema de la visa está arreglado", ha asegurado.

El presentador finalizaba su vídeo asegurando que podrá "seguir con la vida", tras lo que ha calificado como "un momento muy liberador".