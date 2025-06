Final feliz para Concepción: recupera su casa okupada en Ponferrada tras seis meses de miedo y angustia

Final feliz para Concepción. La vecina del barrio de Flores del Sil, en la localidad berciana de Ponferrada, que tenía un inquilino en una vivienda de su propiedad que llevaba seis meses sin pagarle el alquiler, y que había causado diversos destrozos en el inmueble, ha conseguido recuperar su vivienda.

El inquilino de esta mujer tenía la vivienda en mal estado y había destrozado también, en varias ocasiones, la cerradura del portal y el buzón.

"Tenía un delincuente aquí metido que desde hace seis meses no le pagaba a pesar de sus insistencias. Le hemos dado caña, gracias a los medios de comunicación también que se han hecho eco de esta noticia y afortunadamente estamos aquí, estamos dentro de la vivienda, Concepción la ha recuperado", ha señalado en un vídeo la portavoz de Vox en Ponferrada, Patricia González.

Concepción ha agradecido al partido su ayuda. "Gracias a Vox he podido entrar en mi casa de nuevo porque el Gobierno defiende a esta gente y el alcalde de Ponferrada no hace nada. Aún estoy esperando a que me llame y me reciba para una visita. Esto es para ya cansarte y no votar a nadie excepto a Vox, que es el que me ha recuperado la casa", ha afirmado en ese mismo vídeo.

La portavoz de la formación en Ponferrada ha asegurado que Vox seguirá "estando al lado del trabajador y defendiendo sus derechos frente a este Gobierno socialcomunista que solo ampara al delincuente". Un final feliz para esta ciudadana de Ponferrada después de seis meses de angustia e incertidumbre.