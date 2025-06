Diego Contreras, la mejor nota de la EBAU en León: "Sería un puntazo acabar en la RAE"

Nunca se ha marcado grandes objetivos, sino que ha preferido ir tomando pequeñas decisiones con las que ha ido avanzando poco a poco hasta llegar a lo que hoy es.

Y esa misma filosofía piensa seguir empleándola el resto de su vida, pues no solo no le ha ido mal, sino que con ella, además, ha cosechado grandes logros.

¿El último? Sacar la mejor nota de la provincia de León en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Diego Contreras, un joven de 18 años, alumno del IES Fernando I de Valencia de Don Juan, ha sido el mejor de la Selectividad del distrito de la Universidad de León, con un 9,913 de nota total, derivada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los exámenes: un 10 en Latín y Filosofía, un 9,9 en inglés y un 9,75 en Lengua.

Un resultado que se suma al 9,76 obtenido en Bachillerato, y cuya media, contando la fase opcional de la PAU, alcanza el 13,821.

Un gran éxito que conoció a través de un mensaje de un periodista que le escribió dándole la enhorabuena. En ese momento, Diego ya sabía sus notas, pero no que eran las mejores de todo el distrito universitario. Pero así es.

"Yo me quedé flipando y a raíz de ahí ya me empezaron a llegar llamadas de la Universidad, de compañeros... todo el mundo quería hablar conmigo, al final del día tenía el teléfono quemado", confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Ahora bien, según explica, lo conseguido le hace sentir "más satisfecho que contento" porque, "aunque es algo importante, a mí me cuesta bastante emocionarme con estas cosas". "Soy muy exigente conmigo mismo".

Y satisfecho porque, gracias a todo el trabajo realizado, ahora puede acceder sobradamente a la carrera de sus sueños: Filología hispánica.

Un grado que parece englobar a la perfección su "pasión absoluta" tanto por la lengua como por la literatura.

Se orientó "desde muy pronto" por el tema de las humanidades, bajo la creencia de que "en este mundo cada día más positivista y con una reivindicación mayor de las ciencias, las humanidades son la verdadera forma de comprender, ya no solo lo que somos físicamente, sino lo que nos caracteriza como humanos".

Y lo tiene totalmente claro desde el año pasado, cuando la idea pasó por primera vez por su cabeza. Sin embargo, aún no sabe si se decantará por la lengua o, en su lugar, por la literatura. "Todavía no lo tengo decidido", revela.

Por ello, tampoco sabe decir a ciencia cierta el trabajo que le gustaría realizar una vez finalice los estudios y se adentre en el mundo laboral.

No obstante, cree que su camino irá más dirigido hacia el ámbito de la investigación. "La docencia cada día es más fácil y accesible para poder vivir de ello porque es muy poca la gente que se presenta a las oposiciones".

"Pero yo no me veo estancado en la docencia, sino en algo más relacionado con la investigación, aunque de momento no lo digo con certeza", explica.

"Sería un puntazo acabar en la Real Academia Española (RAE) o en la Biblioteca Nacional, aunque me parece que me queda muy lejos", añade, puntualizando que, pese a pensar esto, no puede decir claramente "que quiero ir a por ello".

"Es que yo siempre las decisiones las he ido tomando para orientarme, no por querer hacer algo en concreto, ni pensando en el camino que tengo que hacer para llegar a ello. Siempre que he tomado una decisión ha sido de lo más pequeño a lo más grande", sostiene.

Y, visto lo visto, le ha ido muy bien así, pues acaba de triunfar en la PAU. Unas pruebas para las que se ha preparado "muy tranquilamente", sin presiones, dejándose llevar por lo que le apetecía en cada momento y confiando en el trabajo realizado hasta la fecha.

"El que yo estuviese tranquilo no era por el colchón que tenía con la nota de Bachillerato, sino porque esta siempre ha sido mi situación personal, la de pensar que ya no podía cambiar nada".

Y es que Diego es de los que piensa que "no por meterme más caña voy a cambiar radicalmente la situación que venga", así como que "la Selectividad al final es un trámite que, si lo has trabajado en Bachillerato, lo puedes sacar perfectamente", señala.

Por ello, él no se ha marcado ninguna rutina, sino que "en el momento en el que a mí me apetecía y sentía que quería coger esa asignatura, cogía los apuntes y estudiaba. Pero si me levantaba con ganas de leer, aprovechaba y cogía una de las lecturas que teníamos de Lengua".

De hecho, asegura que "si me hubiese fijado unos horarios, seguramente me hubiese puesto más nervioso de lo que estaba". "Por eso, he intentado ser feliz haciendo lo que me gusta", añade.

Así, atribuye este éxito a lo que él llama su filosofía de vida, pero también a "la preparación de estos años", la cual ha obtenido a través de sus profesores.

"He tenido la suerte de estar en un colegio urbano en el que los profesores han podido atender a los que sobresalíamos, pero también a la gente con un nivel más o menos estándar y a los que tenían más necesidades".

"Por eso, considero que la labor que han hecho desde el colegio también ha sido muy importante. Allí han sabido potenciar lo que soy", afirma. Un estudiante brillante que está a punto de comenzar una nueva e ilusionante etapa de su vida.