La Universidad de León lidera un proyecto europeo para crear un laboratorio que reinvente el turismo

La Universidad de León ha sido sede durante dos días de la reunión del consorcio del proyecto europeo Remode. Una iniciativa financiada por la Comisión Europea que apuesta por la innovación, la investigación aplicada y la cooperación internacional para modernizar y reinventar el sector turístico.

Remodel comenzó en enero de 2023 y finalizará en diciembre de 2025. Y tiene como principal objetivo fortalecer las capacidades de investigación e innovación de la Universidad de Bursa (Turquía). Para ello, cuenta con el apoyo de dos instituciones europeas: la Universidad de León y la Atlantic Technological University de Irlanda.

Entre los principales avances ya en marcha se encuentran la creación de un laboratorio de investigación centrado en comportamiento del consumidor, liderazgo y emprendimiento; el desarrollo de un programa de formación en modelos de negocio innovadores adaptados al turismo; y la mentorización directa de diez pequeñas y medianas empresas del sector hotelero y de restauración, que están comenzando a aplicar soluciones diseñadas en el marco del proyecto.

"Hemos mentorizado a ocho hoteles y restaurantes y nos quedan otros dos. Hasta ahora han quedado muy satisfechos con nuestras herramientas, de cara a implementarlas y ver el resultado dentro de aproximadamente un año", ha señalado Carmen Rodríguez, profesora de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de León y responsable del proyecto.

Carmen Rodríguez también ha explicado por qué Turquía fue seleccionada como país beneficiario: "La Comisión Europea aportaba determinadas zonas que veían que podían necesitar de un apoyo, para que partners fueran allí a implementar sus conocimientos y mejorar las infraestructuras de cara a implementarlas en el sector empresarial".

Uno de los focos del proyecto es el impulso de un turismo sostenible. "Analizamos al tipo de turistas que tienen, los que atraen y los que pudieran atraer, y con ello se desarrolla un modelo organizativo estratégico y estrategias de comunicación para fomentar un turismo siempre dentro de la sostenibilidad", ha añadido Carmen Rodríguez.

Una de las principales carencias detectadas en las empresas es la ausencia de sistemas CRM (Gestión de Relaciones con Clientes). "No tienen una base de datos de clientes, no hacen seguimiento. Nosotros decimos que las marcas tienen que ser amigos, que siempre vayas a esa casa, a ese hotel, a ese restaurante, sea por el sentimiento que te genera y no simplemente por una competencia de calidad-precio", ha detallado.

Según apuntan desde la ULE, este encuentro en León refuerza el papel de la ciudad como referente en innovación turística a nivel europeo y fortalece la conexión entre universidad y empresa, impulsando la transferencia de conocimiento y el desarrollo económico local.

Por otro lado, Carmen Rodríguez ha avanzado que la Universidad de León, en colaboración con la Junta de Castilla y León, está desarrollando un estudio sobre el turismo en la ciudad durante la pasada Semana Santa.

El proyecto va más allá de los datos de visitas y pernoctaciones, y busca analizar "las emociones que les han generado nuestras procesiones, qué les ha parecido bien, qué les ha parecido mal, para, después, vincular la marca León con emociones".

Para ello, se están utilizando herramientas de neuromarketing y análisis de redes sociales y los resultados se presentarán en noviembre. "Queremos ver no solamente lo que nosotros estamos divulgando, sino también cómo nos divulgan las personas que vienen y que después cuelgan post en Instagram. Esa es la imagen que nos están proyectando de la ciudad", ha finalizado.