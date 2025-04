Genarín convierte el barrio Húmedo de León en un “auténtico estercolero” y “no deja un solo euro”

Noticias relacionadas León 'entierra' a Genarín entre orujo y ofrendas

Genarín se ha convertido en uno de los momentos más concurridos de la Semana Santa de León. Una fiesta pagana a la que acuden miles de turistas, pero que no siempre cumplen con las normas.

Una situación que ha provocado que hasta las procesiones tengan problemas a la hora de realizar su recorrido. Por este motivo, el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha exigido que se tome debida nota de los sucesos acaecidos en el Barrio Húmedo “de absoluta falta de seguridad”. A esta protesta se suman las de asociaciones de vecinos y alguna cofradía.

Insisten en que la solución no pasa por que la Cofradía de María del Dulce Nombre cambie su recorrido, “porque no se puede permitir que su recorrido tradicional se vea forzado a su modificación por la presencia de energúmenos e incívicos, sino que lo que procede es que se extreme la vigilancia al paso de la Cofradía, porque no son los que van de forma ordenada y en expresión de un sentimiento religioso los que tienen que cambiar su recorrido por culpa de individuos que no merecen otro calificativo que el anteriormente expresado”.

Además, durante estos días se han dado imágenes de macrobotellón en la plaza del Grano, plaza de San Martín y plaza de Don Gutierre, algo que para UPL “fue absolutamente lamentable”, “fundamentalmente por parte de quienes vienen a León a ese macrobotellón que vienen ya con la comida y la bebida desde sus lugares de origen y que solamente vienen a dejar la basura pero ni un solo euro a la ciudad de León”.

No obstante, el partido quiere reconocer “la extraordinaria labor” de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de León” que con absoluta rapidez y dedicación consiguieron dejar la ciudad limpia al amanecer del Viernes Santo, “no por ello debemos dejar de exigir al Equipo de Gobierno, que se busque una ubicación alternativa para que no se produzca un macrobotellón en el Barrio Húmedo de la ciudad, si no se puede impedir que entren en la ciudad, un lugar que sea más adecuado y que no deje el Barrio Húmedo hecho un auténtico estercolero”.

“Una cosa es la celebración pagana de Genarín, y otra cosa muy diferente es un macrobotellón indiscriminado”, finalizan.