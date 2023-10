El Hospital de León recibe una máquina para detectar tumores que evitará que los pacientes tengan que ir a Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) ha sumado este lunes, 23 de octubre, un importantísimo dispositivo tecnológico, valorado en 2,5 millones de euros, que permitirá detectar tumores cancerígenos, su tamaño y su estado. La incorporación de este PET-TAC permitirá, además, que los pacientes no tengan que acudir hasta Salamanca para someterse a este tipo de pruebas que hasta ahora al no disponer de esta máquina no se podían hacer.

La recepción ha tenido lugar en la mañana de este lunes en el propio CAULE, donde se ha instalado ya la máquina que ha sido sufragada a través del Plan INVEAT de la Gerencia Regional de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. El PET-TAC permite la realización de tomografías por emisión de positrones de última generación.

Se trata de un salto cualitativo "muy importante" para la capacidad diagnóstica y terapeútica en el hospital, según han señalado en un comunicado desde el propio hospital. Asimismo, este dispositivo también ayudará a valorar la efectividad del tratamiento y para determinar los efectos de un ataque al corazón e indentificar de esta manera las áreas del músculo cardiaco que se verá beneficiado de ciertas intervenciones. También se podrán identificar y evaluar algunas anomalías del cerebro del paciente.

Tras superar las pruebas de calibración y conseguir las autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear, el nuevo equipo está previsto que entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2024.

Sigue los temas que te interesan