Una pedanía de León, sin padrón del cementerio porque se ha perdido, según el PP

Perder el padrón y con ello impedir el cobro de las cuotas del cementerio. Esa es la acusación que ha vertido la presidenta de la Junta Vecina de San Andrés del Rabanedo, Eva P. Valbuena, sobre el PSOE, partido que precedió a los PP en la presidencia. "La transparencia de la que hace gala el PSOE se traduce en la pérdida del padrón del cementerio de San Andrés", ha denunciado la 'popular'.

La presidenta de la Junta Vecinal ha querido salir así al paso de las declaraciones de la anterior pedánea socialista sobre su gestión, que aseguró dejó algo más de 3.000 euros en las arcas vecinales.

Valbuena, en su acusación, ha asegurado que desde que tomase posesión hace casi dos meses le ha pedido a su precedesora que "en numerosas ocasiones" el padrón, con el objetivo de cobrar las cuotas del cementerio, a lo que esta alegaba que lo había "perdido". La 'popular' se pregunta así "cómo se puede extraviar un documento oficial tan importante" y que "nunca debería haber salido del despacho de la Junta Vecinal", teniendo en cuenta que "prácticamente es la única fuente de ingresos de la pedanía" y poniendo así en evidencia una "absoluta falta de responsabilidad".

Sin el padrón, la situación desemboca en tener que ir "uno a uno" por todos los panteones y nichos, intentando contactar con las familias para que abonen la cantidad correspondiente. Sobre este asunto, Valbuena se pregunta "dónde están los cerca de 2.500 euros que deberían haberse recaudado en el primer semestre", que corresponden a las más de 450 tumbas y nichos que hay en el cementerio, cuando en las cuentas "solo figuran 900 euros de estos ingresos".

Valbuena pone ha explicado que como "no hay ordenanza", solo paga el que tiene "voluntad", haciendo que sea "imposible" mantener el cementerio en las "condiciones en las que se merece". Además, ha precisado que la nueva ordenanza ya está en marcha .

Además, ha denunciado que el seguro de la Junta Vecinal, el mismo desde 1991, "no tenía ningún tipo de cobertura". "Cuatro años pasaron y el PSOE no se molestó en comprobar cómo el seguro por el que se pagaban casi 246 euros no cubría absolutamente nada", ha puntualizado. En esta línea, ha aseverado que este ha sido modificado para asegurar todas las propiedades de la pedanía.

