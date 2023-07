La temprana casualidad que ha llevado a este joven leonés a ser amigo de Fernando Alonso y estar a un paso de la Fórmula 1

Las mejores cosas de la vida suceden por sorpresa o por casualidad, y si no, que se lo pregunten al leonés David Vidales, un joven que con solo cuatro años descubrió su pasión por el automovilismo a raíz de un plan improvisado.

A base de muchos esfuerzos y sacrificios ha logrado hacer de esta pasión su profesión, un trabajo con el que no ha parado de cosechar éxitos y que le ha permitido a estar a un solo paso de cumplir su gran sueño: convertirse en corredor del campeonato mundial de Fórmula 1.

Mientras tanto, a sus 21 años, el piloto puede presumir orgulloso de haber sido subcampeón del mundo de karting hasta en tres ocasiones, de haber competido en el campeonato de Fórmula 3 de la FIA con Campos Racing, de estar en Japón disputando la Super Fórmula Lights con la escudería B-Max Racing, de ser uno de los pilotos más jóvenes que ha rodado en la pista de Ferrari y también de haber entablado una bonita relación de amistad nada más y nada menos que con Fernando Alonso, a quien hace tiempo que no ve, pero con quien ha compartido muchos entrenamientos de karting y bici, y también pequeños, pero agradables momentos de ocio y diversión que le han permitido apreciar que una de las señas de identidad del emblemático piloto asturiano es "la competitividad".

David Vidales junto a Fernando Alonso y un grupo de amigos @vidalesracing Instagram

P. David, tienes 21 años, pero llevas ya muchos años dedicándote al automovilismo. ¿Cuándo empezaste?

R. Empecé en el karting cuando tenía cuatro años en León. A partir de ahí fui compitiendo en carreras locales, después en el campeonato de León y de Castilla y León, y luego ya fuimos a nacionales, eso con 8 años. En aquella época también gané dos campeonatos de España y al mismo lo compaginaba con carreras en Italia, que es donde más nivel hay en el karting.

Ahí ya corrí desde los 11 hasta los 16 años con un equipo oficial que me fichó allí. Hice cuatro pódiums en mundiales de karting, en junior, senior y kz, y gracias a eso me cogió un grupo de managers de Mónaco que me ayudó a dar el salto a monoplazas con 17 años.

En el primer año de monoplazas hice la Fórmula Regional, después di el salto a Fórmula 3 y ya este año estoy aquí en Japón.

P. ¿Qué fue lo que te motivó a adentrarte en este deporte?

R. Realmente fue pura casualidad. Un fin de semana que llovía fuimos a un karting indoor que hay en León. Me llevaron, me puse pesado en que quería montar y ya desde ese día todos los fines de semana quería ir a montar en kart.

Al tiempo, mi padre me dijo que si quería tomármelo más enserio, porque es un deporte donde hay que hacer muchos sacrificios, y ya decidimos hacerlo un poco más enserio.

P. ¿Tu padre ya estaba relacionado con el automovilismo?

R. No, mi padre con el mundo de las carreras nunca ha estado relacionado. Siempre le han gustado los coches y los motores, pero él trabajaba con camiones, que eso es todo lo que se acercó a este mundo.

David Vidales en una competición

P. ¿Cómo recuerdas tus comienzos en la profesión?

R. Fue gracias a mi padre porque ni él ni yo teníamos ni idea de cómo funcionaba este mundillo, entonces aprendiendo de mecánica en un circuito de León nos dejaron un kart abandonado y empecé a entrenar. Mi padre empezó a aprender de mecánica, motores y reglajes de karts y ya poco a poco fuimos yendo a las carreras juntos. Como lo hacíamos bastante bien los dos, empezamos a ganar alguna carrera y después ya una vez que fuimos al campeonato de España nos fueron surgiendo oportunidades. Ya en Italia tuve la suerte de que me cogió una fábrica y ya si que se encargaban ellos de todo. Entonces fue un poco así, haciéndolo bien y cogiendo las oportunidades que me iban surgiendo.

El automovilismo es un deporte que es complicado porque no es para nada barato, entonces tienes que tener la suerte de que llegue alguien y te ayude económicamente. Yo tuve esa suerte de que me cogiera una fábrica desde muy joven y me permitiera poder seguir corriendo, pero digamos que los primeros pasos para llegar hasta ahí fue gracias a mi padre y a alguna persona de alrededor que nos ayudó en el camino. Así pudimos conseguir resultados.

P. También has llegado a visitar la Ferrari Driver Academy, ¿cómo viviste esa experiencia?

R. Fue gracias a Tony Karts, que es la fábrica para la que corrí cuatro años. Ellos tenían un vínculo con Ferrari y como yo era uno de sus pilotos, de vez en cuando iba a allí a hacer algún campus. De hecho, creo que fui el piloto más joven en rodar en la pista de Ferrari.

P. Mucho se habla de tu vinculación con Fernando Alonso, ¿a qué se debe y a cuándo se remonta esta relación?

R. Yo empecé a tener contacto con Fernando el año en el creó su escuela, aunque nunca formé parte de su equipo ni tuve ningún contrato con él. Sí que hemos hecho alguna carrera juntos, pero más como amigos, de karting. Entrenábamos juntos en el que tiene él en Asturias, pero nada profesional.

Hay un vínculo importante. Ahora, como estoy aquí si que no nos vemos casi nada, pero cuando estaba en España sí que entrenábamos juntos tanto en bici como en kart, sobre todo en invierno.

Le conocí porque una vez que fui a ver una carrera del mundial en Inglaterra, como sus chasis los hacían la misma fábrica en la que yo corría, tuve la oportunidad de conocerlo allí. Justamente en esa carrera me fue muy bien, quedé segundo en el mundial y a partir de ahí hicimos alguna carrera juntos para pasarlo bien y ya está.

El piloto David Vidales con Fernando Alonso en una carrera @vidalesracing Instagram

P. ¿Es uno de tus referentes?

R. Si te soy sincero nunca he tenido ningún referente en el mundo del automovilismo. Si que está claro que te fijas en él porque es el mejor piloto que ha habido en este país, pero en sí como deportistas siempre he tenido más como referente a Rafa Nadal, en cuanto a valores.

Me llama la atención cómo enfoca, esa garra que tiene y cómo se comporta en pista, pero a la hora de conducir creo que cada piloto tiene sus puntos fuertes y débiles, y realmente no hay un piloto que diga: me gustaría ser como él. Siempre intento coger los puntos fuertes de cada piloto, Fernando tiene los suyos, Hamilton los suyos... Intento aprender de todos.

P. ¿Has llegado a recibir algún consejo por parte de Fernando Alonso?

R. Seguro que sí, pero ahora mismo que me venga a la cabeza no te sabría decir ninguno. Sí es verdad que estando con él ves un poco su forma de ser, la que tiene que tener un campeón del mundo como él, entonces aprendes mucho.

Quizá, la cualidad que más te sorprende cuando pasas tiempo con él es lo competitivo que es. No importa lo que esté haciendo, si estamos haciendo una carrera de karts entre amigos o jugando al futbolín, siempre quiere ganar y yo creo que esa mentalidad es muy importante, sobre todo en el mundo de la competición, que es en el que estamos nosotros y que al final se trata de ganar.

P. Actualmente estás casi en el ecuador de la Super Fórmula Lights con la escudería B-Max Racing. De hecho, este fin de semana te enfrentas a la tercera carrera de seis, ¿qué supone para ti participar en esta competición?

R. Es una oportunidad enorme estar aquí en Japón porque a nivel automovilístico es de los sitios donde más nivel hay, tanto de fábricas de coches, como de motores, ruedas y pistas, entonces para mí es un privilegio.

Sí es cierto que hasta ahora no ha ido del todo bien. Hemos ido muy rápido tanto en mojado como en seco, pero hemos tenido algún que otro problema en las cronos, que es el punto más importante de este campeonato porque esta define un poco el fin de semana. Después es muy complicado adelantar.

Aún no hemos podido demostrar ni maximizar el potencial que tenemos, así que espero que lo podamos hacer este fin de semana.

P. Las próximas carreras las encaras, por tanto, de una forma diferente, ¿no?

R. Las próximas carreras las encaro igual que como he hecho hasta ahora. Creo que, si todo va bien, vamos a estar peleando por la victoria. En este campeonato se rueda bastante, entonces hay muchas cosas que aprender y probar para llegar a la crono lo más preparados posible.

David Vidales tras una victoria @vidalesracing Instagram

P. ¿Cómo está siendo vivir allí lejos de tu país y de tu gente? ¿La adaptación te ha resultado fácil?

R. Si, la verdad que sí. Japón es uno de esos sitios que o te gusta o no te gusta. Yo tengo la suerte de que desde el primer día el equipo se ha comportado conmigo genial, ha hecho que todo sea muy fácil, con lo cual no he tenido ningún problema. Además, me gusta mucho la cultura, me gusta mucho la comida y estoy disfrutándolo, que eso también es importante cuando estás lejos de casa y corriendo. Encontrar ese punto de disfrute fuera de las carreras también es importante y de momento lo estoy haciendo, o sea que muy bien.

P. Mirando un poco más al futuro, ¿cuáles son tus planes para las próximas temporadas?

R. La idea de venir aquí a Japón es hacerlo bien para que surja una oportunidad en Super Fórmula, que es la categoría que está por encima y el coche que más se parece a un Fórmula 1. Si conseguimos dar ese salto nos va a abrir muchas puertas en la Fórmula 1, entonces ese es el objetivo para el próximo año porque mi sueño es poder llegar a la Fórmula 1 y porque va a ser bueno para mi futuro en general. Lo que pasa es que el salto depende de muchos factores, se nos tienen que juntar muchas cosas y estar en el momento adecuado, entonces es difícil de saber cuándo, pero no en menos de dos años, eso seguro.

P. ¿Cuál consideras que es tu mayor logro profesional?

R. He quedado tres veces subcampeón del mundo asi que cualquiera de esos. Además, los tres fueron en el primer año de categoría, aunque todavía tengo la espinita clavada de no haber ganado nunca un mundial.

P. ¿Qué te aporta el automovilismo a nivel personal?

R. Muchísimo. Creo que soy un afortunado, solo el hecho de haber podido desde muy joven viajar a muchos sitios y conocer a mucha gente, creo que es uno de los privilegios más grandes que puede tener alguien, y yo tengo esa suerte. El vivir fuera de casa ya desde muy joven te ayuda a abrir la mente y a ver puntos de vista diferentes, y eso cuando vuelves a casa se nota y ves las cosas de otra manera. Te enriquece mucho como persona. Además, creo que el deporte en general también te enseña a perder desde muy joven y al final son experiencias que te llevas para toda la vida.

Además, yo soy una persona un poco fría en el sentido de que siempre me gusta analizar las cosas, también en pista, y que intenta ver cómo se puede hacer después de cada carrera para hacerlo mejor en la siguiente. También me adapto muy bien a todo e intento darlo todo siempre haga lo que gana, y creo que esa es una de mis cualidades.

