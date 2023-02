Mañueco elogia la "valentía" de Margarita Torres: "Va a ser una alcaldesa de León muy reivindicativa"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha elogiado este jueves la "valentía" de la candidata del PP a la Alcaldía de León, Margarita Torres. "Va a ser una alcaldesa de León muy reivindicativa", ha señalado, durante una visita a la capital leonesa para arropar a Torres. Además, ha asegurado que la candidata es "una mujer de principios" frente a los políticos "que solo se preocupan por mantenerse en el sillón"

Mañueco ha recordado que Torres "tiene una experiencia dilatada en el ámbito universitario y una experiencia importante como concejala en el Ayuntamiento de León, como responsable de Cultura". "Una de sus características es su pasión por León, no solo tiene las ideas claras de lo que tiene que ser la ciudad sino que en su proyecto caben todas las personas que creen en León. Cree en el potencial de León", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha asegurado que el PP "va a por todas". "Con rotundidad afirmo que el PP va a ganar las elecciones y Marga va a ser alcaldesa de León y va a ser una alcaldesa muy reivindicativa y va a poner a León por encima de cualquier cosa", ha señalado. Mañueco ha aprovechado a hacer una crítica de la gestión del transporte por parte del Gobierno que, ha asegurado, "está marcada por la ineficacia". "Han querido eliminar el transporte público en casi 400 municipios de la Comunidad. Me parece muy importante que el transporte sirva para que las personas puedan estar bien comunicadas dentro de la provincia", ha afirmado.

Torres: "Nunca jamás voy a mentir a los leoneses"

Margarita Torres ha asegurado que no es "una política al uso". "Yo vengo del mundo universitario y llevo 30 años defendiendo y luchando por León", ha señalado. Torres ha apostado por "creer en la ciudad". "Un alcalde tiene que defender su ciudad y no puede bajar la cabeza y estar siempre lamentándose. Nunca me voy a levantar de una mesa de negociación porque no está en juego mi ego o autoestima, están en juego los habitantes de León", ha añadido.

Torres ha asegurado que ha dado el paso de presentarse "por los mayores, por los jóvenes y por el futuro de los niños que merecen la oportunidad de quedarse en esta tierra si quieren". "Nunca jamás voy a mentir a los leoneses, les voy a decir las cosas tal y como son. Sabrán lo que la alcaldesa de León hace a cada hora porque estoy al servicio de los leoneses y para defender el nombre de esta ciudad y para sacar el pecho con orgullo, porque yo si creo en León", ha dicho.

Además, ha criticado el leonesismo, a su juicio impostado, del actual alcalde, el socialista José Antonio Diez. "Un alcalde no tiene la competencia para romper una autonomía y la primera muestra de coherencia es una cita en Moncloa con el presidente e ir en la línea del presidente de la Diputación y con el secretario general de su partido. Alguien está mintiendo y no somos nosotros", ha afirmado.

