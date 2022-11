El director de la RAE habla en León del lenguaje inclusivo: "No somos dueños de la lengua, cada cual que lo use como considere"

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha acudido hoy a León y ha hablado sobre el lenguaje inclusivo: "No somos dueños de la lengua, que cada cual lo use como considere". Pero no solo eso, sino que ha añadido que si "acaba triunfando", tomarán nota. Muñoz ha afirmado que es una "moda en situación de decadencia" y que está basada en la utilización de "utilizar desdoblamiento o las formas intermedias -e o -@". Algo que afirma es "respletable" siempre y cuando sirva para "hacer visible que la mujer está en situación de discriminación o falta de igualdad".

Por otro lado, según informa Ical, ha querido recordar que la Academia ya hizo un informe a petición del Gobierno sobre si la Constitución se había escrito en términos "muy masculinos". Ante este hecho, ha puntualizado que el masculino es genérico, un instrumento antiguo en el español, "la primera forma de lenguaje inclusivo".

Respecto al lenguaje inclusivo, considera que el empleo continuo de la forma desdoblada "no se corresponde con el lenguaje habitual" y dejo claro que si en algún momento ese movimiento "triunfa", la Academia "lo tendrá en cuenta" pese a que la economía de la lengua "padece con este tipo de uso y su belleza también".

Estas declaraciones se han recogido en la visita que ha realizado a León para compartir junto con el académico José María Merino una conferencia llamada 'En torno a Cervantes' en el Museo Casa Botines Gaudí.

En referencia a Cervantes cree que hay "muchas invenciones y una literatura infinita a raíz de él que ha enriquecido" los pasos literarios. Asimismo, el director de la RAE ha denunciado lo "poco" que España ha hecho durante años por reconocer el "mérito enorme del primer escrito en lengua española y más importante". Por otro lado, ha querido recordar que la RAE hizo un "enorme esfuerzo" para que pudiera tener los reconocimientos que "merecía". Al mismo tiempo, ha lamentado que España "le sigue debiendo mucho a Cervantes".

Sobre la "inclinación muchos cervantistas imaginar cosas que Cervantes hizo pero que son más fruto de la imaginación del escritor que de la realidad", Muñoz Machado se ha mostrado interesado por un Cervantes “cierto y claro” y con “una vida explicada sin mezclada con los personajes y situaciones que aparecen en sus novelas”, a las que definió como “una obra literaria deslumbrante y extraordinaria”.

Para el académico José María Merino, la obra "cambia la historia" de los estudios que se han realizado hasta el momento ya que "toca con delicadeza y ambición muchos temas que están marginados".

