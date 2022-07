Archivada la denuncia por malversación contra David Pacios, portavoz de Coalición por el Bierzo

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada decretó el archivo de las diligencias previas abiertas el pasado mes de marzo por un presunto delito de malversación contra el portavoz de Coalición por el Bierzo (CB) en el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo, David Pacios, al no encontrar pruebas que demuestren la existencia del delito, que en cualquier caso estaría prescrito, ya que las acusaciones se remontaban a unos supuestos hechos ocurridos en el año 2007. La investigación pretendía aclarar si Pacios y el exalcalde 'popular' de Priaranza, José Manuel Blanco, llevaron a cabo transferencias de dinero público desde una cuenta titularidad del Ayuntamiento a una cuenta bancaria conjunta.

Tras conocerse el archivo de la investigación, fuentes bercianistas acusaron al actual alcalde, el socialista José reguera, de querer "hacer daño político" con una denuncia en la que "utilizaba datos incorrectos y realizaba conexiones, deducciones y conclusiones que no le correspondían, como ha quedado demostrado". "Lo que aconseja la decencia es esperar a que se admitiera o no la denuncia e imputación para publicitarla y no antes, máxime cuando el alcalde es abogado y sabe de sobra el daño intencionado que estaba haciendo", señalaron las mismas fuentes, que criticaron el "proceder malicioso" por parte del regidor.

En el mismo sentido, calificaron de "vergonzoso" lo que consideran un "intento de utilización política de la justicia y de la verdad por parte de personas cuyo único fin es dañar al adversario político". "Estas personas que no tienen ningún problema en tergiversar y difundir calumnias y bulos, con talante barriobajero, no pueden estar al frente de una institución pública", concluyeron. Al respecto, lamentaron que se someta a los rivales políticos a "la pena del telediario", mediante "acusaciones sin sentido que quedan en agua de borrajas".

Una vez archivada la causa, Pacios anunció que se reserva la opción de emprender acciones legales contra el actual alcalde por el "desgaste de su imagen pública" y por el "importante desembolso económico" que supone la contratación de abogado y procurador. Cabe recordar que el edil bercianista es conocido en la comarca por ser el organizador de la carrera '101 Kilómetros Peregrinos', que en abril celebró una nueva edición.

