Javier Galiacho: “Que el Emperador lleve 16 años cerrado es una vergüenza para la cultura de este país”

“Que el Teatro Emperador lleve 16 años cerrado es una auténtica vergüenza para la cultura de este país”. Es la afirmación que hizo hoy el presidente de la Asociación de los Teatros Históricos de España, Javier Galiacho, durante la concentración organizada por la entidad en la capital leonesa para reclamar la restauración y apertura del emblemático recinto cultural.

En la cita que reunió a más de un centenar de aficionados, representantes del mundo de la cultura, sindicatos y otras entidades Galiacho puso de manifiesto que la situación del Emperador “es insostenible después del abandono a su suerte, con episodios tan tristes como la salida pública a subasta, que no se presentara nadie, las promesas incumplidas por las diferentes administraciones sobre un escenario que, con independencia de cualquier valoración política, es uno de los teatros más señoriales de España; no solamente por su historia sino por la cantidad de apoyos que hemos recibido del mundo del teatro y de la gestión cultural”.

“Ante esta situación de bloqueo hemos decidido venir desde Madrid a apoyar al Teatro Emperador y va a ser uno de nuestros objetivos a lo largo de estos años para devolverle al legítimo propietario, que el pueblo leonés, este valor considerable desde el punto de vista histórico, cultural y arquitectónico”, remarcó.

Llamamiento a la Junta

Mientras el alcalde de León, José Antonio Diez, espera una próxima reunión con responsables del Ministerio de Cultura para abordar una posible solución, dado que el Consistorio está dispuesto a asumir la gestión del recinto si previamente se restaura, la Asociación de los Teatros Históricos de España reclama a la Junta que se implique.

“No solamente es un tema de León y del Estado. León no puede quedar al margen del programa de rehabilitación de teatros que desde 1985 ha devuelto ni más ni menos que cien teatros. No hay gran ciudad española con un teatro como el Emperador que no haya sido rehabilitado entre el Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. Las tres administraciones públicas se tienen que implicar decididamente para que pronto se levante este telón, porque un telón echado es un pueblo cada vez más pobre”, remarcó.

Aunque la opción que consideran idónea para reactivar el espacio sería una fundación pública con participación de la sociedad civil, Galiacho también recordó ejemplos de éxito de gestión privada y no secundó el planteamiento hecho por Diez de transformar el Teatro Emperador en un lugar que siga el modelo de Matadero Madrid. El Emperador, dijo, podría acoger espectáculos de cine, teatro, ópera o ballet en una programación “totalmente compatible” con la del Auditorio Ciudad de León.

