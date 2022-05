UPL Bierzo reclama la construcción de una vía de comunicación entre Toreno y La Espina

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) de El Bierzo ha reclamado este lunes la construcción de una vía de comunicación entre Toreno y La Espina (Asturias). El partido ha anunciado, además, acciones parlamentarias con la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes de Castilla y León para que este vial tenga enlace directo con Villablino. La localidad de Valdeprado (Palacios del Sil, León) acogió este lunes la concentración de protesta impulsada por la plataforma ‘El Suroccidente también es Asturias’ y el Colectivo asociativo 'El Sil, sí' para reclamar la construcción de esa vía, a la que se sumó el partido leonesista.

La formación ha asegurado en un comunicado que apoya "a todos los pueblos bercianos y de Alto Sil que lo único que buscan es justica y un trato adecuado a las necesidades de desarrollo y creación de empleo que puede dar la vía de comunicación entre Toreno y La Espina". "Esta zona ha aportado mucho económica y energéticamente hablando a nuestro país y a cambio no ha recibido nada, ni por parte del Gobierno autonómico gobernado por el PP más de 35 años, ni por parte del Gobierno nacional en donde se han alternado el PP y PSOE, este último gobernando en esta legislatura", asegura UPL Bierzo.

El partido leonesista afirma que "nuestra juventud está obligada a irse a otras provincias y países en busca de trabajo, ya que en nuestras comarcas y pueblos no se realizan las inversiones e infraestructuras necesarias para crear empleo y asentamiento de población". Y ha acusado a la Junta de Castilla y León de querer "dividir a los leoneses y en este caso a la sociedad berciana, lacieaniega y del Alto Sil, con proyectos que dejan aislada una de las poblaciones más importantes de la provincia de León como es Villablino que aportó mucho económicamente a nuestra provincia y país", señala.

UPL Bierzo considera que es importante "que se desarrolle y se ejecute lo antes posible" la construcción de esta vía de comunicación. "Es imprescindible para nuestro desarrollo económico y social, por eso apoyamos este vial y no vamos caer en la trampa de pedir el cambio de trazado porque eso implicaría más retrasos e incluso la desaparición de este proyecto", asegura.

Además, el partido ha anunciado que presentará una Proposición No de Ley (PNL), en las Cortes de Castilla y León donde exigirá a la Junta de Castilla y León que ejecute este vial, con un enlace directo a Villablino para que no se quede aislado y mejore sus comunicaciones con El Bierzo y Asturias. "La población de Villablino no puede quedar aislada de este vial y es realmente una de las más importantes y de las que más la necesita", asegura.

