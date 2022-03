Cendón a Mañueco: “Sin presupuesto en la Junta no se pueden gestionar los fondos europeos”

Miriam Badiola / ICAL

El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, advirtió hoy al presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que “sin presupuesto económico no se pueden gestionar los Fondos Europeos que iban a permitir cambiar el modelo productivo”, de igual forma que sin Gobierno autonómico “no se pueden tramitar leyes en las Cortes”, en un contexto de “crisis económica y social agravada por el aumento de precios de la electricidad y los carburantes y la invasión de Ucrania”, que está causando que “hayan aumentado un 54 por ciento el número personas en exclusión severa en la Comunidad hasta las 225.000”.

Después de “más de tres meses sin Gobierno” en Castilla y León y “sin una explicación clara del Partido Popular sobre para qué se convocaron las elecciones” en plena recuperación económica y en medio de la pandemia”, Cendón denunció la “parálisis” de la Comunidad “por parte del PP de Mañueco”, de quien afirmó que “Vox sabe que acepta chantajes y que está dispuesto a entregarse a los pies de la extrema derecha”.

Debido a esta situación, el socialista lamentó que “Castilla y León no aprovecha los Fondos Europeos”, a los que se refirió como “fundamentales para transformar el modelo productivo y la encomia y poder mirar al futuro con oportunidades”, al tiempo que puso de relieve que concretamente la provincia de León “necesitaría estar aprovechándolos desde el primer momento”.

Sin embargo, “el Partido Popular solo piensa en su interés personal”, algo que consideró que es lo que ha hecho “cuando convoco elecciones, cuando cedió ante Vox y cundo termina negociar reparto sillones que no sabemos por qué no está ya”. En este sentido, dudó si será “porque tiene miedo o debido a Alberto Núñez Feijóo, que venía de moderado pero ya no lo es”.

Frente a todo ello, el líder de los socialistas leoneses recordó que en otras comunidades autónomas se están tomando medidas, como es el caso de Baleares, que destina 5,5 millones de euros a ayudas al transporte, Asturias, que ha aumentado el bono social térmico y adelantado el 90 por ciento de la Política Agrícola Común o la Comunidad Valenciana que tiene en marcha un plan de medidas económicas e incentivos para las personas que sufren problemas económicos.

Sin embargo, “el PSOE propone medidas para poner en marcha”, que según Cedón, “no pueden esperar un minuto”. Entre estas medidas, el socialista destacó una ayuda extraordinaria para luchar contra la pobreza energética, otra para diversificar los mercados internacionales a las empresas de Castilla y León, líneas para garantizar la liquidez de las empresas exportadoras y otra línea para ampliar los mercados de empresas con problemas de exportaciones, así como impulsar la coordinación con económica con el resto de instituciones para poner en marcha bonos de transporte a la demanda.

“La parálisis de Castilla y León contrasta con lo el anuncio hecho hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar 6.000 millones de euros a ayudas directas e incentivos fiscales para que empresas y familias puedan hacer frente a la crisis derivada guerra de Putin y Ucrania”, concluyó Javier Alfonso Cendón.

