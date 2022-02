Denuncian una "inminente masacre" de aves en León

El Partido Animalista Pacma ha denunciado públicamente la intención del Ayuntamiento de León de matar a los estorninos, palomas torcaces y otras aves urbanas durante los próximos meses. Este sería el resultado de la adjudicación de un contrato de 8.300 euros a una empresa de control de plagas que pretende eliminar hasta el 85% de esta población “de forma inmediata”.

La organización ha apuntado que “una vez más” un ayuntamiento da ejemplo sobre “lo que no se debe hacer” para controlar una supuesta sobrepoblación. “Exterminar a los animales se ha convertido en una práctica habitual que se ha normalizado haciendo campaña contra ellos”, afirma.

El Partido Animalista ha asegurado que, meses previos a la intervención de la empresa de control de plagas, se tiende a proyectar una imagen negativa de los animales a los que se quiere exterminar para que los ciudadanos la vean necesaria, a pesar de que sus métodos sean crueles.

El Ayuntamiento de León, en esta ocasión, ha culpado a estas aves de producir “ruidos” que molestan a los vecinos y excrementos que deterioran el mobiliario urbano y la vegetación. Por eso, Pacma recrimina que se busquen soluciones drásticas y desconsideradas con los animales

“No se les puede tratar como si fueran cosas”, han afirmado, ya que “si representan un problema, se debe optar por métodos de control que sean eficaces y convenientes para todas las partes afectadas”.

Uso de anticonceptivos

La formación política ha declarado que existen piensos anticonceptivos con alta eficacia, que mantienen a los animales alimentados y sanos a la vez que impiden su reproducción. Así, la población merma progresivamente al no existir relevo generacional. Además, existen otros métodos como el control de la puesta de huevos a través de la instalación de nidos gestionados.

Pacma ha reiterado que, en muchas ocasiones, los ayuntamientos tienen constancia de la existencia de estos métodos no cruentos pero optan por la erradicación a través de empresas de exterminio buscando soluciones rápidas. Sin embargo, a este respecto la formación política ha declarado que “estas maniobras reducen la población de forma temporal, pero en pocos meses el problema vuelve porque no se gestiona correctamente. Si se precisan controles poblacionales debe establecerse un plan de manejo a medio y largo plazo que permita la convivencia y no implique la muerte”.

La formación animalista ha concluido declarando que lamenta que se siga destinando dinero al exterminio de animales y que “no se tenga en cuenta su capacidad de sintiencia”, a la vez que no descarta “tomar medidas en el asunto si el Ayuntamiento de León no opta por otra vía de gestión más civilizada”.

