La ULE profundiza en los 240 años de historia de las Reales Sociedades Económicas de León

Con motivo de los 240 años de la constitución de la Real Sociedad Económica de Amigos del País Leones (RSEAPL), la Universidad de León (ULE) y FUNDOS Museo Casa Botines Gaudí han organizado el Congreso Internacional ‘Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País: 240 aniversario de la constitución de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de León’, que tendrá lugar en el Auditorio Ciudad de León los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2022, y que hoy ha sido presentado en un acto que se ha desarrollado en el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar de la institución académica.

El acto de presentación ha contado con la presencia de Juan Francisco García Marín. (Rector de la ULE), Jorge Martínez Montero (miembro del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) de la ULE, profesor de Historia del Arte y director del congreso), José Antonio Diez Díaz (alcalde de León), José María Viejo (director general de Fundos), Noemí Martínez Murciego (co-Directora del Congreso y directora del Museo Casa Botines Gaudí), y Elena de Lorenzo Álvarez (co-Directora del Congreso y directora del Instituto Universitario Feijoo de Estudios del siglo XVIII de la Universidad de Oviedo).

El congreso pretende profundizar en el conocimiento de la Sociedad Leonesa y en el papel que esta institución jugó en la ciudad y provincia de León, a la luz de la labor desempeñada por el resto de Sociedades en el panorama español e hispanoamericano. Es objeto de investigación de este congreso todo lo que atañe a las iniciativas, proyectos y actividades llevadas a cabo por la Sociedad de León y por el resto de Sociedades Económicas para el fomento de la educación, la cultura, las ciencias y las artes; así como el estudio de su funcionamiento y de los individuos que las impulsaron, y el análisis de las relaciones entre las Reales Sociedades y de estas con otras instituciones.

Iniciativas y proyectos

Juan Francisco García Marín se ha mostrado muy satisfecho por la organización del congreso, que “va a poner de relieve la importancia que han tenido a lo largo de la historia las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País”, y ha expresado su agradecimiento a todas las entidades que con su colaboración lo han hecho posible.

Por su parte, José Antonio Díez ha señalado el compromiso del Ayuntamiento de León por “apoyar y respaldar todas las iniciativas positivas para esta ciudad, proyectos e ideas que nos posicionen mejor en el presente y en el futuro”. El alcalde ha insistido en que las Reales Sociedades fueron innovadoras, impulsoras e integradoras, lo que llama la atención al pensar que fueron creadas hace más de 240 años.

El 1 de abril de 1782 se constituyó la Sociedad Patriótica de Amigos del País de León, en una junta presidida por Gaspar Melchor de Jovellanos, y gracias al impulso de diversos representantes de la administración local y provincial, la nobleza, el clero y la milicia leonesa. Sus estatutos fueron aprobados por Carlos III en 1783, y en ellos su lema QUASIVIT LANAM ET LINUM ET PANEM OTIOSA NON COMEDIT y emblema: ‘una mujer sentada hilando al torno’.

El director del Congreso, Jorge Martínez Montero ha explicado que dada la citada efeméride, el objetivo de la cita consistirá es “ensalzarla y hacer que recree y traiga a colación el papel que esta institución ha desarrollado en nuestra ciudad, y a partir de ella se abre el abanico para estudiar sociedades económicas en otras provincias de España y de Hispanoamérica”.

Hay que apuntar finalmente que ya está abierto el plazo para la presentación de comunicaciones para este congreso, que será presencial y también contemplará la asistencia online, y que tiene ya programadas sus conferencias plenarias, que correrán a cargo de seis destacados expertos.

Elena de Lorenzo Álvarez ha revelado la identidad de dichos ponentes, y ha dicho que la conferencia inaugural correrá a cargo de Rosa María González Martínez, una de las mayores especialistas y con una visión más global de la Real Sociedad de Amigos del País de León, entidad a la que dedicó su tesis doctoral en 1981. También está prevista la intervenció de Jorge Martínez Montero, Francisco Carantoña, Elisa Martín-Valdepeñas Yagüe, Inmaculada Árias de Saavedra, y Jesús Astigarraga Goenaga.

