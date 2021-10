Risto Mejide y Edurne dan un 'no' a la cecina de León

Actuación de Javier del Rey en el programa Got Talent de Telecinco

La aparición del berciano Javier del Rey en el escenario de Got Talent no ha dejado indiferente a nadie, pese a la gran tensión inicial y el "mal rollo" que provocó entre el jurado del programa. Así lo manifestaba Edurne al ver al leonés de 43 años con el rostro muy serio, portando un cuchillo y con música de suspense durante su emisión en la noche del viernes.

Una actuación que requería "mucha concentración" como avanzaba Javier del Rey, quien aseguraba que no se podía permitir los nervios. Un gran misterio invadía el plató hasta que el protagonista descubrió lo que se escondía debajo de una tela: ¡una increíle pieza de cecina! Y es que Javier del Rey es cortador profesional de cecina, subcampeón nacional de esta disciplina, y quiso mostrar en Got Talent su destreza con el cuchillo para cortar la cecina en tiempo récord.

Una gran alegría para uno de los miembros del jurado, Dani Martínez, con orígenes leoneses, quien rápidamente extendió la bandera leonesa como mantel y bendijo las bondades de la cecina mientras sonaba el himno de León. Sin embargo, Risto Mejide se apresuró a dar un 'no' al leonés y no permitir su pase a la siguiente fase, mientras Dani Martínez le pasaba el plato de cecina por delante de sus ojos, pero sin dejarle catar. Tampoco Edurne valoró positivamente la actuación del berciano y dio un 'no' al espectáculo. Únicamente Dani Martínez apretó el botón de 'sí' ante una pieza "tan especial e increíble" de cecina.

Sigue los temas que te interesan