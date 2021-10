León sin Castilla: el polémico rayón en la Plaza de España de Sevilla

La visita de un joven leonés a Sevilla y, concretamente, a la emblemática Plaza de España ha generado un gran revuelo mediático en la red social Twitter por los comentarios compartidos por el usuario a su paso por el emblemático monumento.

En las publicaciones compartidas por el leonés, éste presumía de "dar una lección histórica a los sevillanos" al compartir unas imágenes del banco de la provincia de León -en el que se representa la proclamación como emperador de Alfonso VII de Castilla en 1135- donde aparece rayada la palabra 'Castilla' y, al lado, escrita la palabra 'León', en sustitución de la primera.

No tardaban en incendiarse las redes ante el acto de vandalismo del que se jactaba el joven y, mostrando su total rechazo, cientos de usuarios de Twitter daban aviso de lo sucedido a la Policía Nacional y al propio Ayuntamiento de Sevilla.

Perfil eliminado

El polémico turista ha borrado las imágenes publicadas y finalmente ha optado por eliminar su cuenta de Twitter. En la red social, el joven se mostraba perplejo por el revuelo generado con una serie de publicaciones en las que daba su versión.

"Me parece alucinante tener que aclarar esto, pero obviamente yo no rayé el azulejo de la Plaza de España. Pasé por ahí, me fijé en lo rayado y le saqué una foto porque me llamó la atención, me hizo gracia que un leonista hubiera llegado hasta ese punto", aseguraba el joven.

En sucesivos tuits, el leonés se intentaba explicar para tratar de frenar el revuelo que habían generado las imágenes de vandalismo.

"No fui yo. El azulejo estaba así, no voy a jactarme de algo así. Era un tuit de broma. Lo he borrado porque claramente no se ha entendido. Mal tuiteado", sentenciaba el joven que trataba de zanjar el asunto.

Pese a haber eliminado su cuenta, las imágenes han causado tal revuelo mediático que han abierto un debate social sobre la protección que necesita la riqueza patrimonial de la Plaza de España sevillana, que carece de un sistema de seguridad capaz de grabar los continuos episodios de vandalismo que sufre.

